    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Umfrage

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Preise für Neuwagen 2025: Durchschnitt 44.560 Euro.
    • Gebrauchtwagenpreise 2025: Durchschnitt 18.310 Euro.
    • Anstieg bei Neuwagenpreisen: +2,4% im Vergleich 2024.
    Umfrage - Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/OSTFILDERN (dpa-AFX) - Ob neu oder gebraucht: Im Durchschnitt sind die Preise beim Autokauf in Deutschland 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) aus Ostfildern bei Stuttgart hervor.

    Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage wurden laut DAT von einem Marktforschungsinstitut von Juli bis Oktober des vergangenen Jahres insgesamt 2.598 private Autokäufer zum Pkw-Kauf befragt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    113,29€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 11,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    89,94€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 7,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neuwagen

    Demnach haben private Autokäuferinnen und Autokäufer im vergangenen Jahr im Schnitt 44.560 Euro für einen Neuwagen bezahlt. Das entspricht einem Anstieg von rund 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte der Durchschnittspreis laut der damaligen Umfrage noch bei 43.530 Euro gelegen.

    Dass der Durchschnittspreis nur leicht gestiegen sei, liege vor allem daran, dass bei Benzinern etwas günstigere Modelle erworben wurden, teilte die DAT mit. Für Benziner zahlten die Menschen im Schnitt 33.150 Euro. Mehr als den Durchschnittspreis legten sie hingegen bei Plug-in-Hybriden (64.570 Euro), Diesel-Autos (50.030 Euro) und reinen E-Autos (47.160 Euro) hin.

    Gebrauchtwagen

    Der Durchschnittspreis für einen Gebrauchtwagen ging 2025 leicht um rund 1,6 Prozent auf 18.310 Euro zurück. Allerdings blieb der Wert auf einem hohen Niveau. Seit 2022 (18.800 Euro) liegen die Gebrauchtwagenpreise laut den DAT-Umfragen in Deutschland über 18.000 Euro. Zum Vergleich: 2021 lag der Durchschnittspreis noch bei 15.740 Euro und 2016 bei 11.430 Euro./rwi/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 87,45 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +5,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,51 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,20 %/+33,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umfrage Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen Ob neu oder gebraucht: Im Durchschnitt sind die Preise beim Autokauf in Deutschland 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) aus Ostfildern bei Stuttgart …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     