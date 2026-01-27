    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spielwarenmesse

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erwachsene gewinnen an Bedeutung

    Für Sie zusammengefasst
    • Erwachsene wichtig für Spielwarenbranche, 30% Umsatz.
    • Spielwarenmesse in Nürnberg, 2.300 Aussteller präsent.
    • Erwachsene suchen Ausgleich, Brettspiele und Puzzles boom.
    Spielwarenmesse - Erwachsene gewinnen an Bedeutung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Erwachsene werden für die Spielwarenbranche zunehmend wichtiger. In vielen Märkten generierten erwachsene Spielzeugfans schon 30 Prozent der Umsätze, sagte der Vorstandssprecher der Spielwarenmesse in Nürnberg, Christian Ulrich. Vor allem seien die Wachstumsraten in diesem Bereich deutlich größer als in den anderen Segmenten der Spielwarenbranche.

    Diese trifft sich ab heute in Nürnberg zur weltgrößten Spielwarenmesse. Bis zum 31. Januar präsentieren dort rund 2.300 Aussteller aus fast 70 Ländern dem Fachpublikum ihre Neuheiten. Produkte, die sich gezielt an Jugendliche oder Erwachsene richten, sind in diesem Jahr nach Angaben der Messe erneut ein Schwerpunkt.

    Geschäfte nur für Erwachsene

    Auch der Handel habe dieses Thema mehr und mehr entdeckt, erläuterte Ulrich. Denn es reiche nicht, diese Produkte einfach in klassischen Spielwarengeschäften anzubieten. Diese müssten so präsentiert werden, dass sich die Zielgruppe angesprochen fühle. Es gebe bereits erste Spielwarenketten wie King Jouet in Frankreich, die eigene Filialen nur für Erwachsene aufbauten.

    Doch wieso interessieren sich Erwachsene für Spielzeug - also Produkte, die ursprünglich hauptsächlich für Kinder gedacht waren? Ulrich erklärt den Boom unter anderem damit, dass Menschen zwar in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten auf größere Anschaffungen oder teure Urlaube verzichteten, sich aber als Ausgleich gerne kleine Belohnungen gönnten. Gefragt seien vor allem Brettspiele, Actionfiguren zum Sammeln oder Produkte für die kreative Beschäftigung.

    Kindheitserinnerungen finden den Weg ins Wohnzimmer

    Erwachsene griffen heute ganz selbstverständlich zu Spielen und Spielwaren, sagte der Geschäftsführer von Schmidt Spiele, Axel Kaldenhoven. Zum einen suchten diese verstärkt nach einem Gegenpol zur digitalen Welt. "Zum anderen knüpfen viele Erwachsene bewusst an positive Kindheitserinnerungen an und Serien- und Kinofiguren finden so ihren Weg in die Wohnzimmer."

    Wie wichtig die Erwachsenen inzwischen sind, kann Schmidt Spiele bei den Puzzles beziffern: Im vergangenen Jahr sei dieses Segment überdurchschnittlich um 19 Prozent gewachsen, sagte Kaldenhoven. Treiber dabei seien auch die Erwachsenenpuzzles gewesen./igl/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spielwarenmesse Erwachsene gewinnen an Bedeutung Erwachsene werden für die Spielwarenbranche zunehmend wichtiger. In vielen Märkten generierten erwachsene Spielzeugfans schon 30 Prozent der Umsätze, sagte der Vorstandssprecher der Spielwarenmesse in Nürnberg, Christian Ulrich. Vor allem seien die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     