Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
- Trump erhöht Zölle auf Autos und Medikamente aus Südkorea.
- Grund: Handelsvereinbarung nicht vom Parlament bestätigt.
- Südkorea plant 350 Millionen Dollar Investition in USA.
(Im zweiten Absatz muss es richtig heißen: Milliarden rpt Milliarden statt Millionen.)
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die US-Zölle unter anderem für Autos und Medikamente aus Südkorea von 15 auf 25 Prozent hochgeschraubt. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.
Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht. Dann wurde im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.
Aus Südkorea werden unter anderem viele Autos in die USA unter den Marken Kia und Hyundai geliefert, sowie Halbleiter und Elektronik./so/DP/zb
