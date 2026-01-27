Dialog zur Reform für Facharzttermine startet

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) startet am Dienstag einen Dialog zur geplanten Reform für einen gezielteren Zugang zu Facharztterminen. Das Treffen in Berlin soll den Auftakt für einen Austausch unter anderem mit Vertretern von Ärzten und Krankenkassen bilden. Union und SPD wollen ein verbindliches System einführen, bei dem Patientinnen und Patienten primär in eine Hausarztpraxis gehen, die sie bei Bedarf - und mit einem Termin in einem bestimmten Zeitraum - an Fachärzte überweist.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein gut gemachtes Primärsystem sei überfällig. "Patientinnen und Patienten kommen schneller und sicherer zur richtigen Behandlung und werden besser vor gefährlicher Über- und Fehlversorgung geschützt." Nötig sei aber ein System, das Haus- und Kinderarztpraxen nachhaltig stärke, statt sie zu überlasten - etwa mit mehr Zeit durch Vorhaltepauschalen statt Quartalslogik und mehr Teamversorgung in den Praxen statt starrer Zuständigkeitsgrenzen.