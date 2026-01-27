Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29 Prozent

Er kauft den Dip! Sie auch?

Gemessen an diesem Kurs ist Puma an der Börse 3,2 Milliarden Euro wert. An der Börse in Hongkong kam Antas Ankündigung gut an. Der zuletzt unter Druck stehende Kurs der Anta-Aktie legte etwas mehr als ein Prozent auf 77,40 Hongkong-Dollar zu. Der Börsenwert des chinesischen Unternehmens liegt damit bei rund 216 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 23 Milliarden Euro./zb/ag

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,15 % und einem Kurs von 21,56 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -37,56 %/+56,10 % bedeutet.