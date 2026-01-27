Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29 Prozent
- Puma erhält 29% Anteil von Anta für 1,5 Mio. Euro.
- Anta betont: Keine Übernahmepläne für Puma aktuell.
- Puma-Aktie erholt sich, Börsenwert bei 3,2 Mrd. Euro.
HERZOGENAURACH/HONGKONG (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma hat mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Je Aktie sind dies 35 Euro, wie Anta Sports am Dienstag in Hongkong mitteilte. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.
Der Einstieg bei Puma könnte der erste Schritt für eine Übernahme des Adidas-Konkurrenten sein. Anta betonte in der Mitteilung allerdings, dass es derzeit keine Übernahmepläne gibt. Über den Einstieg von Anta bei Puma wird seit vergangenem Herbst spekuliert. Der Kurs der im MDax notierten Aktie hatte sich daher in den vergangenen Wochen kräftig von ihrem im November erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro erholt. Am Montag hatten die Puma-Papiere den Xetra-Haupthandel mit 21,63 Euro beendet.
Gemessen an diesem Kurs ist Puma an der Börse 3,2 Milliarden Euro wert. An der Börse in Hongkong kam Antas Ankündigung gut an. Der zuletzt unter Druck stehende Kurs der Anta-Aktie legte etwas mehr als ein Prozent auf 77,40 Hongkong-Dollar zu. Der Börsenwert des chinesischen Unternehmens liegt damit bei rund 216 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 23 Milliarden Euro./zb/ag
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,15 % und einem Kurs von 21,56 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +1,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -37,56 %/+56,10 % bedeutet.
******EILMELDUNG**************
In den ersten Wochen dieses Jahres hat adidas ca. 14% Verlust im letzten Jahr ca. 30% Verlust. adidas macht ca. 22% des Umsatzes in der USA. OK, wir wissen das der Aktienwert nicht den wirklichen Wert eines Unternehmens zwingend darstellt aber rein aus der Position des Aktienwertes wäre bereits ein Komplettverlust des USA Marktes bereits eingepreist. Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen aber ich denke hier sind andere Gründe am wirbeln, die Analysten wollen einfach das adidas weiter fällt um selbst Geld zu machen!
Das sind die Folgen von frei zugänglichem Cannabis. Adidas und Insolvenz, passt so zusammen wie ,das George Clooney die Merkel heiratet. Sollte man als Einstieg oder nachkaufen nutzen. Montag wieder über 150