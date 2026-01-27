Gutachten
Änderungen bei Pflanzenschutzmitteln rechtswidrig
- Geplante unbefristete Zulassung von Pestiziden rechtswidrig.
- EU-Kommission gefährdet Umwelt- und Gesundheitsschutz.
- Kritiker fordern Stopp der Pläne von Ursula von der Leyen.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante unbefristete Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der EU wäre laut einem Gutachten rechtswidrig. Die von mehreren Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen beauftragte Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Pläne der EU-Kommission zu einer "erheblichen Absenkung des Schutzniveaus für Umwelt und Gesundheit" führen.
Es gebe zudem "ernsthafte Zweifel" an der Vereinbarkeit mit dem Vorsorgeprinzip und dem europarechtlich garantierten hohen Schutzniveau für Gesundheit und Umwelt. Foodwatch, die Aurelia Stiftung, ClientEarth, die Deutsche Umwelthilfe, der Deutsche Naturschutzring, das Pestizid Aktions-Netzwerk und das Umweltinstitut München fordern deshalb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, die Pläne zu stoppen.
Vorschlag: Keine regelmäßigen Neuzulassungen
Die EU-Kommission will, dass Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der EU künftig zeitlich unbefristet zugelassen werden können. Die bislang erforderlichen regelmäßigen Neuzulassungen für Wirkstoffe sollen abgeschafft werden, wie aus dem im Dezember vorgestellten Vorschlag der Behörde hervorgeht. Die gefährlichsten Substanzen sollen davon ausgenommen werden.
Bislang wird die Zulassung eines aktiven Wirkstoffs in der EU nur für einen begrenzten Zeitraum bis zu 15 Jahren erteilt und muss danach neu bewertet werden. Ohne erfolgreiche Erneuerung läuft die Zulassung aus.
Kritik: Veraltete Erkenntnisse
Erneuerungen und gezielte Neubewertungen sollen dagegen künftig nach dem Willen der Kommission dann durchgeführt werden, wenn es wissenschaftliche Gründe dafür gibt. Das Rechtsgutachten kritisiert, dass dabei in der Regel die letzte Bewertung auf EU-Ebene maßgeblich sein soll. Das könne dazu führen, dass neuere Erkenntnisse zu den Wirkstoffen unberücksichtigt bleiben.
Die Gutachter sagen, das verstoße gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Danach müsse die EU beim Erlass von Vorschriften in diesem Bereich den neuesten Stand der Wissenschaft berücksichtigen.
Rechtliche Probleme sehen die Gutachter unter anderem auch bei den Plänen der Kommission, dass Wirkstoffe länger als bisher verbraucht und verkauft werden dürfen, wenn ihre Zulassung beendet wurde.
Ziel: Bürokratie sparen, Schutz behalten
Die EU-Kommission will mit dem Vorstoß Verwaltungsaufwand und Kosten etwa für Produzenten, Unternehmen und Behörden reduzieren. Gleichzeitig sollen bei der Lebens- und Futtermittelsicherheit hohe Standards aufrechterhalten werden, wie die Behörde betont. Dank einer besseren Verfügbarkeit von Produkten sollen auch die Landwirte profitieren./wea/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 46,24 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,63 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -46,18 %/+9,80 % bedeutet.
Oelrich setzt dabei unter anderem auf einen fortgesetzten Erfolg des Prostatakrebs-Medikaments Nubeqa sowie von Kerendia gegen die chronische Nierenerkrankung und eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz. Große Hoffnungen liegen zudem auf dem Blutgerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfallprävention, nachdem Daten einer zulassungsrelevanten Studie im November überzeugt und damit auch den Aktienkurs angetrieben hatten.
In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines "ordentlichen" Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei "exzellenten" Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.
Damit würde sich die Belebung des Pharmageschäfts fortsetzen, auf das viele Analysten wegen der Belastungen durch das Auslaufen von Patenten auf die Kassenschlager Xarelto, einen Blutgerinnungshemmer, Eylea, ein Augenmedikament, lange skeptisch geschaut hatten. Die lange Zeit angenommene Patentklippe erscheine mittlerweile nur noch wie eine kleinere Unebenheit auf eine Straße, so die Kepler-Experten.
Die Bayer-Aktien bauten ihre jüngsten Gewinne am Mittwoch aus und stiegen auf ein weiteres Hoch seit November 2023. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Kursplus von dreieinhalb Prozent auf 40,33 Euro an.
Im noch jungen Jahr 2026 liegen sie damit knapp neun Prozent vorn, nachdem der Kurs 2025 um mehr als 90 Prozent zugelegt hatte. Neben den verbesserten Perspektiven für die Pharmasparte hatte dabei auch die Hoffnung eine Lösung in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat Rückenwind geliefert.
Ist schon vom 14.1.25 von investing.com
Sorry der Link funktioniert nicht. Ist wohl hinter der Bezahlschranke
https://www.investing.com/#:~:text=SAN%20FRANCISCO/BERLIN,extrem%20gutes%22%20Wachstum.
Trump wird immer unglaubwürdiger und scheinbar hat er sich mal wieder übernommen.
Hoffentlich bleibt Europa hart.
Wir haben weltweit genug Probleme anstatt sich laufend mit den wirren Ergüssen eines Narzissten beschäftigende zu müssen.