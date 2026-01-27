Meier Tobler: Umsatz stabil, Gewinn sinkt – Was steckt dahinter?
Trotz herausforderndem Marktumfeld behauptet sich die Meier Tobler Group mit stabilem Umsatz, spürbarem Margendruck und klaren Weichen für künftiges Wachstum.
- Nettoumsatz der Meier Tobler Group AG beträgt CHF 496.6 Mio., stabil mit einem Anstieg von 0.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
- EBITDA liegt bei CHF 37.9 Mio., was einem Rückgang von 8.2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund von Margendruck.
- Bereinigter Konzerngewinn (vor Goodwill-Amortisation) beträgt CHF 25.6 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu CHF 31.6 Mio. im Vorjahr.
- Dividende bleibt mindestens auf Vorjahresniveau (CHF 1.60 pro Aktie), Aktienrückkauf wird vorerst ausgesetzt.
- Der Schweizer Wärmepumpenmarkt ist rückläufig, jedoch konnte Meier Tobler Marktanteile gewinnen.
- Ausblick für 2026: Möglichkeit zur Verbesserung der Margensituation und Abschluss von Großinvestitionen in Logistik und IT.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meier Tobler Group ist am 26.02.2026.
