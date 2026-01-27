    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeier Tobler Group AktievorwärtsNachrichten zu Meier Tobler Group
    Meier Tobler: Umsatz stabil, Gewinn sinkt – Was steckt dahinter?

    Trotz herausforderndem Marktumfeld behauptet sich die Meier Tobler Group mit stabilem Umsatz, spürbarem Margendruck und klaren Weichen für künftiges Wachstum.

    • Nettoumsatz der Meier Tobler Group AG beträgt CHF 496.6 Mio., stabil mit einem Anstieg von 0.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
    • EBITDA liegt bei CHF 37.9 Mio., was einem Rückgang von 8.2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund von Margendruck.
    • Bereinigter Konzerngewinn (vor Goodwill-Amortisation) beträgt CHF 25.6 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu CHF 31.6 Mio. im Vorjahr.
    • Dividende bleibt mindestens auf Vorjahresniveau (CHF 1.60 pro Aktie), Aktienrückkauf wird vorerst ausgesetzt.
    • Der Schweizer Wärmepumpenmarkt ist rückläufig, jedoch konnte Meier Tobler Marktanteile gewinnen.
    • Ausblick für 2026: Möglichkeit zur Verbesserung der Margensituation und Abschluss von Großinvestitionen in Logistik und IT.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meier Tobler Group ist am 26.02.2026.


    Meier Tobler Group

    +0,12 %
    +5,60 %
    +1,42 %
    -0,52 %
    +46,13 %
    -3,54 %
    +260,71 %
    +37,33 %
    ISIN:CH0208062627WKN:A1T798





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
