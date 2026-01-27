Warnstreiks an Bayerns Hochschulen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder nimmt Verdi die bayerischen Hochschulen in den Blick. Für Mittwoch werden Beschäftigte an Universitäten und anderen Hochschulen, in Studierendenwerken und Forschungseinrichtungen zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Gewerkschaft in München mitteilte. Auch andere Aktionen sollten zeigen: "Bildung und Wissenschaft sind kein Kostenfaktor, sondern Zukunftsinvestitionen".

"Forschung, Lehre und Studium entstehen nicht im luftleeren Raum: Sie brauchen eine verlässliche Grundfinanzierung, ausreichend Personal und gute Tarifbedingungen - statt Dauerüberlastung, Befristung und schleichender Auszehrung", betonte der Verdi-Landesfachbereichsleiter für Bildung und Wissenschaft, Robert Hinke.