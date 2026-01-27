Vorsichtige Stabilisierung im Bereich 25.000 Punkte

Gestern noch belächelt und heute stehen wir klar über 4800 ...

Was die Chinesen und Amis abziehen ist komplett geisteskrank ...





Eigentlich wollte ich gestern noch weiter kaufen, aber auf Grund des Charts sehe ich bei ca 4950 dann irgendwo Schluß ...





Daher werde ich auch meine Longs verkaufen und diese krasse Reise über die letzten Wochen und Monate beenden ...

Den Gewinn werde ich in der Kürze so nicht mehr in meinem weiteren Börsenleben erleben und daher muss man auch mal genügsam sein ... Cfds sind raus ... KO werden nachher verkauft ... 10% lass ich mir noch mit nacjgezogenem SL etwas unter 4800 ...





Ich möchte auch mal wieder retwas Abstand gewinnen und mehr Zeit und vor allem den Kopf für andere Dinge haben ...

Zudem brauchen sich dann einige auch nicht mehr den Kopf zerbrechen wegen mir ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif ...





So ... Ich bin mit mir im reinen und mir kann keiner sagen, dass ich mit meinem Long-Geschrei falsch lag ...





Vielleicht werde ich kurz vor 5000 mal Short gehen mit kleinem Hebel sofern mir der Chart und die EMAs mitspielen ...





Naja ... Es fühlt sich grad ganz gut an ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif ...





Kommt gut in den Tag ...





ps: Ich werde einen ordentlichen Teil in meine Kryptos anlegen weil ich da ab ca Anfang März eine Trendwende nach oben erwarte ... Wenn das so passiert kann ich wirklich scjonmal anfangen den Ruhestand zu planen ...