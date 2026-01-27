JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro passte seine operativen Ergebnisschätzungen am Montag an die gestiegenen Kali-Preise an. An seiner Einschätzung des Düngemittelherstellers ändert sich in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal aber grundsätzlich nichts. Auch für das Geschäftsjahr 2026 bleibt er nach eigener Aussage etwas unter dem Konsens./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 14,22EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



