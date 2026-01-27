JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Das Mangement des Netzwerkspezialisten habe signalisiert, dass man sich vorsichtige Ziele setze und diese dann lieber übertreffen wolle, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026, 2027 und 2028 nach eigener Aussage jeweils über dem Marktkonsens. Er geht auch beim Bericht für das vierte Quartal 2025 von einer positiven Überraschung aus./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 5,80EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



