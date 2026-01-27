    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group
    BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe extrem starke Eckdaten für das vergangene Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben in seinem Rückblick vom Montagabend. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) lägen 14 beziehungsweise 56 Prozent über den Konsensschätzungen. Damit untermauere das Unternehmen weiter seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline. Stueben schraubte seine Margenprognosen nach oben./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 95,85EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



