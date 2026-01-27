    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    AM positioniert sich für die nächste Phase des globalen Wachstums

    Kelly McAndrew wird Chairman, Dave Watrous CEO

    AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / Seit über 21 Jahren fungiert Kelly McAndrew als Chief Executive Officer (CEO) und hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Unternehmenskultur und der strategischen Ausrichtung von AM Technical Solutions (AM) gespielt, wodurch außergewöhnliche Ergebnisse erzielt werden konnten.

     

    Kelly wechselt nun in die Rolle des Chairman of the Board. Als Chairman wird sich Kelly auf Investitionen und Partnerschaften konzentrieren, um das Lösungsangebot des Unternehmens weiter zu verbessern.

     

    Dave Watrous wird die Nachfolge von Kelly als Chief Executive Officer antreten. AM arbeitet seit mehr als sechs Jahren eng mit Dave zusammen, sowohl als Kunde als auch als Partner. Sein Glaube, seine Integrität, seine Führungsqualitäten und seine fundierten Branchenkenntnisse machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position.

     

    Mit seiner herausragenden 30-jährigen Karriere in der Hightech-Branche verfügt Dave über umfangreiche Kompetenzen in der Umsetzung von milliardenschweren Projekten in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Validierung weltweit.

     

    In seiner Funktion als CEO wird sich Dave darauf konzentrieren, das Wachstum voranzutreiben, Chancen zu beschleunigen, den Kundennutzen zu steigern und die Position des Unternehmens als Branchenführer zu stärken, während er gleichzeitig die Grundwerte und ethischen Grundsätze aufrechterhalten wird.

     

    Unter Kellys Führung stärkte AM seine Marktposition, erweiterte seine Kompetenzen und entwickelte sich zu einem leistungsstarken globalen Ingenieur- und Bauleitungsunternehmen für die Hightech-Branche. Geleitet von starkem Glauben und klaren ethischen Grundsätzen förderte Kelly eine Kultur der Integrität, Fürsorge, Innovation und des Erfolgs.

     

    Gleichzeitig wird er mit Dave Watrous zusammenarbeiten, um strategische Leitlinien auf hoher Ebene zu entwickeln, die Ausrichtung an den Grundwerten sicherzustellen und ein ethisches und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Seine Leidenschaft, anderen zu helfen und als ihr Mentor zu agieren, wird durch seine Familie und seine kirchlichen Aktivitäten bereichert, die ihn zu Spitzenleistungen im Leben und im Beruf inspirieren.

