Berenberg startet Fielmann mit'Buy' - Ziel 56 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 42,10 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +3,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +29,26 %/+57,46 % bedeutet.