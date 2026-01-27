    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    ANALYSE-FLASH

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg startet Fielmann mit'Buy' - Ziel 56 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bewertet Fielmann mit "Buy" bei 56 Euro.
    • Wachstum durch internationale Expansion, deutscher Markt gesättigt.
    • Aktie nahe Zehnjahrestief, hohe Dividendenrendite.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg startet Fielmann mit'Buy' - Ziel 56 Euro
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fielmann Group AG!
    Long
    37,00€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 10,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,21€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 9,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Fielmann

    +5,20 %
    +3,17 %
    -2,14 %
    -17,19 %
    +0,37 %
    +16,06 %
    -42,34 %
    -39,66 %
    +123,42 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 42,10 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +3,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +29,26 %/+57,46 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 56 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fielmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg startet Fielmann mit'Buy' - Ziel 56 Euro Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     