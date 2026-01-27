ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Fielmann mit'Buy' - Ziel 56 Euro
- Berenberg bewertet Fielmann mit "Buy" bei 56 Euro.
- Wachstum durch internationale Expansion, deutscher Markt gesättigt.
- Aktie nahe Zehnjahrestief, hohe Dividendenrendite.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 42,10 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +3,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +29,26 %/+57,46 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 56 Euro
