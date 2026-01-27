JPMorgan senkt Ziel für BASF auf 36 Euro - 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 46,32 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,15 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -21,70 %/+15,28 % bedeutet.