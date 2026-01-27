ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für BASF auf 36 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan senkt BASF-Kursziel auf 36 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underweight" für BASF.
- Operative Ergebnisschätzungen weiter unter Druck.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 46,32 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,15 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -21,70 %/+15,28 % bedeutet.
BASF.......trotzt heute dem fallenden DAX
Free-Cashflow (1,3 Milliarden €) doppelt so hoch im Vergleich zu den Erwartungen.