Trump erhöht Südkorea-Zölle auf 25 Prozent – Hyundai und Kia verlieren

Der Handelskonflikt zwischen den USA und Südkorea eskaliert erneut. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf südkoreanische Exporte von bislang 15 Prozent auf 25 Prozent anzuheben. Zur Begründung verwies Trump auf Verzögerungen im südkoreanischen Parlament bei der Genehmigung des im Sommer vereinbarten Handelsabkommens. Die Ankündigung setzte insbesondere Aktien der Autoindustrie unter Druck, während die Finanzmärkte in Asien insgesamt robust blieben.

Trump erklärte, die höheren Zölle beträfen unter anderem Automobile, Pharmazeutika und Holzprodukte. In einem Beitrag auf Truth Social kritisierte er, das südkoreanische Parlament komme seinen Verpflichtungen aus dem Handelsdeal mit Washington nicht nach. Das Abkommen war im Juli vergangenen Jahres vereinbart und im Oktober bei einem Besuch Trumps in Korea nochmals bestätigt worden.

Die regierende Demokratische Partei Südkoreas reagierte umgehend. Parteisprecherin Kim Hyun-jung erklärte, man wolle bis Ende Februar ein Sondergesetz zum US-Handelsabkommen verabschieden. Dabei geht es um den sogenannten "Special Act on Strategic Investment Management", der die Grundlage für eine staatliche Investmentgesellschaft schaffen soll. Diese Gesellschaft soll eine zugesagte Investitionssumme von 350 Milliarden US-Dollar in den USA verwalten.

Nach Angaben der Partei wurden fünf zusammenhängende Gesetzentwürfe in die Nationalversammlung eingebracht. Da sowohl die Demokratische Partei als auch die oppositionelle People Power Party entsprechende Initiativen vorgelegt haben, rechnet Kim mit einem beschleunigten Gesetzgebungsprozess. Die Demokratische Partei hält derzeit 162 der 300 Sitze im Parlament, die People Power Party kommt auf 107 Mandate.

Automobilwerte fallen

An den Märkten sorgte die Zollankündigung zunächst für deutliche Kursverluste bei südkoreanischen Autobauern. Die Aktie von Hyundai Motor rutschte im frühen Handel zeitweise um bis zu 4,8 Prozent ab. Auch die Papiere von Kia gaben zunächst kräftig nach und schlossen später rund ein Prozent tiefer. Der Zulieferer Hyundai Mobis verlor zwischenzeitlich rund fünf Prozent.

Trotz der Belastung einzelner Titel zeigte sich der Gesamtmarkt widerstandsfähig. Der Leitindex KOSPI legte um rund zwei Prozent zu, während der technologieorientierte Kosdaq ebenfalls im Plus schloss.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



