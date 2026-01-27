Meta Platforms im Fokus

Kurz vor der Zahlenvorlage konnte die Meta-Aktie wieder über eine wichtige Durchschnittslinie steigen, was als positives Signal gewertet wird. Der Kurs bewegt sich nun in Richtung einer fallenden Trendlinie, die seit Ende 2025 besteht.

Aktuell zeigt die Aktie erste Anzeichen von Stärke. Sie nähert sich einer wichtigen charttechnischen Marke, an der sich entscheiden könnte, ob der jüngste Abwärtstrend beendet wird oder nicht. In Kombination mit den anstehenden Quartalszahlen könnte dies zu einer besonders dynamischen Marktphase führen.

Fallen die Quartalszahlen besser aus als erwartet, könnte die Aktie die Hürde bei rund 685,00 US-Dollar überwinden. In diesem Fall wären weitere Kursgewinne denkbar, zunächst in Richtung rund 725,00 US-Dollar und später sogar bis in den Bereich um 740,00 US-Dollar. Das würde das Interesse vieler Käufer erneut wecken.

Auf der Unterseite bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Sollte die Aktie deutlich unter die Marke von 600,00 US-Dollar fallen, wäre dies ein Warnsignal. In diesem Fall könnten die Kurse erneut unter Druck geraten und in Richtung früherer Tiefstände bei etwa 580,00 US-Dollar sinken.

Gelingt dort keine Stabilisierung, wären auch noch stärkere Verluste möglich. Anleger sollten daher die Entwicklung rund um die Quartalszahlen genau beobachten, da sie die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben dürfte.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 685,00 US-Dollar

Kursziele : 725,00/740,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 655,00 US-Dollar

Renditechance via DU7K9M : 80 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Meta Platforms Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7K9M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,05 - 6,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 604,232 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 604,232 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 673,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 740,00 US-Dollar Hebel: 9,42 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4YGV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,75 - 6,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 751,9371 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 751,9371 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 673,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.