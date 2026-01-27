Netflix erreicht mögliche Einstiegszone

Seit dem Rekordhoch von rund 134,00 US-Dollar Mitte des vergangenen Jahres befindet sich die Netflix-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Besonders zum Jahresende hin beschleunigte sich der Kursrückgang und führte die Aktie zuletzt bis auf etwa 82,00 US-Dollar.

Gelingt es dem Papier nun, die kurzfristigen Abwärtstendenzen zu überwinden, könnte sich eine länger erwartete Erholung einstellen. Rückenwind könnten dabei auch die anstehenden Quartalszahlen liefern, die von Anlegern mit Spannung erwartet werden.

Dieses Kursniveau gilt als wichtige Unterstützungszone, die bereits in den Jahren 2024 und Anfang 2025 eine Rolle gespielt hatte. Genau dort setzte nun eine Gegenbewegung ein, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet.

In den kommenden Tagen dürfte sich zeigen, ob sich im Bereich bis etwa 91,00 US-Dollar ein stabiler Boden ausbildet. Sollte die Aktie darüber hinaus an Stärke gewinnen, wären weitere Kursanstiege in Richtung 94,00 bis 96,00 US-Dollar denkbar. In diesem Bereich könnte es jedoch zunächst wieder zu Gewinnmitnahmen kommen.

Auf der anderen Seite bleibt Vorsicht geboten: Sollte die Aktie erneut unter die Marke von 82,00 US-Dollar fallen, könnten weitere Verluste bis in den Bereich um 70,00 US-Dollar drohen.

Nach dem starken Kursrückgang gilt die Netflix-Aktie derzeit als deutlich überverkauft. Für risikobereite Anleger könnte sich damit eine erste, spekulative Einstiegschance ergeben – allerdings mit entsprechendem Blick auf die bestehenden Risiken.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 85,91 US-Dollar prüfen

Kursziele : 91,00/94,00/96,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 81,50 US-Dollar

Renditechance via DQ84PL : 145 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ84PL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,36 - 5,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 79,8268 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 79,8268 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 85,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 96,00 US-Dollar Hebel: 13,57 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7E9K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,64 - 0,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 93,3745 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 93,3745 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 85,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.