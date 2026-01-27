Silber explodiert plus +5,58 % auf 109,73 USD

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 109,73. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,35557USD. Heute steht er bei 109,73USD. Das Investment wäre auf 21.637,3USD gewachsen – eine Steigerung von +332,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen um über 5% zugelegt, und viele Anleger erwarten weitere Steigerungen. Es gibt jedoch auch Warnungen vor hohen Einstiegspreisen und die Empfehlung, auf Rücksetzer zu warten. Die Diskussion über physische Knappheit unterstützt die positive Marktstimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.