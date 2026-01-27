    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Continental auf "Overweight".
    • Conti profitiert von EU-Antidumping-Zöllen.
    • Zölle gelten ab 23. Januar für Pkw-Reifen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight'
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    61,83€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,74€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 11,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Continental

    -0,21 %
    +4,08 %
    +2,37 %
    +4,37 %
    +29,51 %
    +37,58 %
    -15,16 %
    -49,91 %
    +1.371,26 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 67,42 auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,48 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,58 %/+19,30 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,41, was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     