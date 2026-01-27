JPMorgan belässt Continental auf "Overweight".

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 67,42 auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,48 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,58 %/+19,30 % bedeutet.