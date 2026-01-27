ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight'
- Conti profitiert von EU-Antidumping-Zöllen.
- Zölle gelten ab 23. Januar für Pkw-Reifen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 67,42 auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,48 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,58 %/+19,30 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan