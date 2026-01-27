    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU und Indien schließen Gespräche über Handelsdeal ab

    Foto: Markt in Neu-Delhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union und Indien haben die Verhandlungen über ein gemeinsames Freihandelsabkommen abgeschlossen.

    Das Abkommen, das als das größte seiner Art gilt, soll die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Volkswirtschaften stärken, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Brüssel erwartet, dass die EU-Exporte nach Indien dadurch bis 2032 verdoppelt werden, da Zölle auf 96,6 Prozent der EU-Warenexporte nach Indien abgeschafft oder reduziert werden sollen.

    Bereits jetzt belaufe sich der Handel zwischen der EU und Indien auf über 180 Milliarden Euro jährlich, was fast 800.000 Arbeitsplätze in der EU unterstütze. Das Abkommen werde voraussichtlich jährlich rund 4 Milliarden Euro an Zöllen auf europäische Produkte einsparen. Besonders profitieren sollen Schlüsselindustrien der EU sowie der Agrar- und Lebensmittelsektor, da Indien der EU Zollsenkungen gewähre, die keinem anderen Handelspartner zuteilwürden.

    Ein weiteres Ziel des Abkommens sei die Förderung von Nachhaltigkeit, so die Kommission. Ein spezielles Kapitel widme sich dem Handel und der nachhaltigen Entwicklung, wobei Umwelt- und Klimaschutz sowie die Rechte von Arbeitern im Vordergrund stünden. Die EU und Indien planen zudem die Unterzeichnung eines Memorandums, um eine Plattform für die Zusammenarbeit im Bereich Klimaschutz zu schaffen.



    Verfasst von Redaktion dts
