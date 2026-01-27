RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft in den Jahren 2026 und 2027 moderat gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Für 2027 liege er weiter über den Konsensprognosen. Auf Basis seiner Erwartungen für das übernächste Jahr sei die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 28,51EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



