BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3990 auf 3800 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 29. Januar habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas gesenkt, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sollte aber weiter stärker als seine Endmärkte wachsen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 3.446EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3800

Kursziel alt: 3990

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

