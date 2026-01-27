Aussichtsreicher Goldentwickler mit 2,2 Millionen Unzen vor Produktionsstart

Die australische Barton Gold Holdings Ltd. (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) positioniert sich als künftiger regionaler Goldproduzent in Südaustralien mit vier vollständig eigenen Projekten und über 2,2 Millionen Unzen Goldressourcen. Die Reaktivierung der Challenger Mühle bis Ende 2026 markiert den Einstieg in die Produktion.

Goldpreisrallye schafft perfektes Zeitfenster für Goldaktien

Gold hat auf Jahressicht deutlich zugelegt und notiert aktuell bei über 5.000 US-Dollar je Feinunze. Silber liegt bei über 100 US-Dollar. Genau in diesem Umfeld bieten Goldaktien mit substantiellen Ressourcen und klarem Weg zur Produktion besonders attraktive Chancen. Barton Gold vereint beide Faktoren und profitierte überproportional von der Edelmetallrallye.

Die australische Gesellschaft aus Adelaide konzentriert sich auf vier Goldprojekte im zentralen Gawler Kraton in Südaustralien mit zusammen über 2,2 Millionen Unzen Gold. Das Besondere ist die bereits vorhandene Central Gawler Mühle im Challenger Projekt, die einzige regionale Goldverarbeitungsanlage in diesem Gebiet mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen Erz pro Jahr. Nach Überholungsarbeiten soll sie ab Ende 2026 wieder in Betrieb gehen. Barton Gold würde damit vom Projektentwickler zum produzierenden Goldunternehmen aufsteigen und strebt langfristig eine jährliche Produktion von 150.000 Unzen Gold an.

Challenger bringt schnellen Cashflow und Tunkillia das große Wachstum

Die Unternehmensstrategie basiert auf zwei Säulen. Das Challenger Projekt mit der vorhandenen Mühle soll bereits bis Ende 2026 wieder Produktion aufnehmen. Die Anfangsinvestitionen werden auf nur 26 Millionen australische Dollar geschätzt, was für eine Mühlreaktivierung überschaubar ist. Im Projekt liegen noch 313.000 Unzen Gold an Ressourcen, und durch ein Entleerungsprogramm der historischen Mine konnte Barton bereits erste Umsätze aus Goldkonzentratverkäufen erzielen. Eine definitive Machbarkeitsstudie (DFS) soll im Juni 2026 abgeschlossen werden und wird dann vollständige Details zu den geschätzten Kosten sowie zur geplanten Produktion liefern.