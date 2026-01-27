    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Rekord in der Firmengeschichte

    3077 Aufrufe 3077 0 Kommentare 0 Kommentare

    Perfekte Zahlen, falscher Zeitpunkt: DroneShield fällt Gewinnmitnahmen zum Opfer

    DroneShield liefert Rekorde: Umsatz nahezu vervierfacht, Cashflow stark, Pipeline über zwei Milliarden australische Dollar. Trotzdem bricht die Aktie ein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz fast vervierfacht, Rekordzahlen für 2025.
    • Pipeline über 2 Milliarden AUD, starkes Wachstum erwartet.
    • Aktie fällt trotz operativer Stärke, Gewinnmitnahmen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Rekord in der Firmengeschichte - Perfekte Zahlen, falscher Zeitpunkt: DroneShield fällt Gewinnmitnahmen zum Opfer
    Foto: DroneShield

    DroneShield hat für 2025 Rekordzahlen vorgelegt, doch die Aktie gerät nach einem außergewöhnlichen Kursanstieg der vergangenen Monate unter Druck. Das australische Drohnenabwehr-Unternehmen hat das stärkste Jahr seiner Firmengeschichte gemeldet, während der Markt nach einer Rallye von über 600 Prozent eine Neubewertung einleitet.

    Im vierten Quartal 2025 erzielte DroneShield einen Umsatz von 51,3 Millionen australische Dollar (AUD) – ein Plus von 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Gesamtjahressicht stiegen die Erlöse auf 216,5 Millionen AUD (rund 135 Millionen Euro) und damit um 277 Prozent. Die Analystenerwartungen von rund 210 Millionen AUD wurden klar übertroffen. Parallel dazu drehte der operative Cashflow deutlich ins Positive: Im Schlussquartal verbuchte das Unternehmen 7,7 Millionen AUD, nachdem im Vorjahr noch ein Abfluss von 8,9 Millionen AUD verzeichnet worden war. Auch die Zahlungseingänge zeigten Stärke und erreichten im Gesamtjahr 201,6 Millionen AUD.

    Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Softwaregeschäft. Die annualisierten SaaS-Umsätze  stiegen im vierten Quartal um 475 Prozent auf 4,6 Millionen AUD. Mit der Strategie, alle neuen Systeme mit wiederkehrenden Abo-Komponenten zu versehen, will DroneShield die Abhängigkeit vom Hardwaregeschäft reduzieren.

    Für 2026 verfügt das Unternehmen bereits über vertraglich gesicherte Umsätze in Höhe von 95,6 Millionen AUD – ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahresstart. Die Projektpipeline ist mit 2,09 Milliarden AUD so groß wie nie, dominiert von europäischen Ausschreibungen im Umfang von rund 1,3 Milliarden AUD. Um diese Nachfrage bedienen zu können, plant DroneShield eine drastische Ausweitung der Produktionskapazitäten: Bis Ende 2026 soll das Volumen von derzeit etwa 500 Millionen auf rund 2,4 Milliarden AUD pro Jahr steigen.

    Trotz dieser operativen Stärke fällt die Aktie um 6,5 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg der vergangenen zwölf Monate sowie auf die jüngste Schwäche im US-Rüstungssektor, die das Sentiment im gesamten Bereich belastet. Hinzu kommt technische Dynamik: Mit Erreichen zentraler Finanzziele wurden Mitarbeiteroptionen ausgeübt, was zu Verwässerung führte, während zugleich Insiderverkäufe zusätzlichen Druck erzeugten.

    Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Kursreaktion ist in dieser Marktphase nicht ungewöhnlich. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob DroneShield seine gefüllte Pipeline zügig in profitable Umsätze umsetzen kann – die zentrale Voraussetzung, damit der Titel nach der Korrektur wieder in einen stabilen Aufwärtstrend übergeht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekord in der Firmengeschichte Perfekte Zahlen, falscher Zeitpunkt: DroneShield fällt Gewinnmitnahmen zum Opfer DroneShield liefert Rekorde: Umsatz nahezu vervierfacht, Cashflow stark, Pipeline über zwei Milliarden australische Dollar. Trotzdem bricht die Aktie ein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     