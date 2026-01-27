Perfekte Zahlen, falscher Zeitpunkt: DroneShield fällt Gewinnmitnahmen zum Opfer

Im vierten Quartal 2025 erzielte DroneShield einen Umsatz von 51,3 Millionen australische Dollar (AUD) – ein Plus von 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Gesamtjahressicht stiegen die Erlöse auf 216,5 Millionen AUD (rund 135 Millionen Euro) und damit um 277 Prozent. Die Analystenerwartungen von rund 210 Millionen AUD wurden klar übertroffen. Parallel dazu drehte der operative Cashflow deutlich ins Positive: Im Schlussquartal verbuchte das Unternehmen 7,7 Millionen AUD, nachdem im Vorjahr noch ein Abfluss von 8,9 Millionen AUD verzeichnet worden war. Auch die Zahlungseingänge zeigten Stärke und erreichten im Gesamtjahr 201,6 Millionen AUD.

DroneShield hat für 2025 Rekordzahlen vorgelegt, doch die Aktie gerät nach einem außergewöhnlichen Kursanstieg der vergangenen Monate unter Druck. Das australische Drohnenabwehr-Unternehmen hat das stärkste Jahr seiner Firmengeschichte gemeldet, während der Markt nach einer Rallye von über 600 Prozent eine Neubewertung einleitet.

Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Softwaregeschäft. Die annualisierten SaaS-Umsätze stiegen im vierten Quartal um 475 Prozent auf 4,6 Millionen AUD. Mit der Strategie, alle neuen Systeme mit wiederkehrenden Abo-Komponenten zu versehen, will DroneShield die Abhängigkeit vom Hardwaregeschäft reduzieren.

Für 2026 verfügt das Unternehmen bereits über vertraglich gesicherte Umsätze in Höhe von 95,6 Millionen AUD – ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahresstart. Die Projektpipeline ist mit 2,09 Milliarden AUD so groß wie nie, dominiert von europäischen Ausschreibungen im Umfang von rund 1,3 Milliarden AUD. Um diese Nachfrage bedienen zu können, plant DroneShield eine drastische Ausweitung der Produktionskapazitäten: Bis Ende 2026 soll das Volumen von derzeit etwa 500 Millionen auf rund 2,4 Milliarden AUD pro Jahr steigen.

Trotz dieser operativen Stärke fällt die Aktie um 6,5 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg der vergangenen zwölf Monate sowie auf die jüngste Schwäche im US-Rüstungssektor, die das Sentiment im gesamten Bereich belastet. Hinzu kommt technische Dynamik: Mit Erreichen zentraler Finanzziele wurden Mitarbeiteroptionen ausgeübt, was zu Verwässerung führte, während zugleich Insiderverkäufe zusätzlichen Druck erzeugten.

Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Kursreaktion ist in dieser Marktphase nicht ungewöhnlich. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob DroneShield seine gefüllte Pipeline zügig in profitable Umsätze umsetzen kann – die zentrale Voraussetzung, damit der Titel nach der Korrektur wieder in einen stabilen Aufwärtstrend übergeht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





