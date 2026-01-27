Im Schatten von Nvidia: ASML kassiert Milliarden durch den KI-Hype

Die Aktie des Konzerns aus Veldhoven hat sich seit April des Vorjahres im Wert verdoppelt. Allein in diesem Monat legte sie um 25 Prozent zu. Investoren setzen darauf, dass Chipproduzenten ihre Investitionen weiter hochfahren, während knappe Kapazitäten die Chippreise steigen lassen.

Während Unternehmen weltweit um die begehrten Prozessoren von Nvidia ringen, verdient ein niederländischer Maschinenbauer am Boom der Künstlichen Intelligenz mit. ASML baut die riesigen Präzisionsanlagen, mit denen die winzigen Schaltkreise auf Siliziumchips gedruckt werden. Zu den Kunden zählen unter anderem TSMC und Intel . Nach Angaben von Reuters dominiert ASML den Markt für Hochleistungsprozessoren, die für KI-Anwendungen nötig sind.

Investoren warten auf neue Prognosen

Am Mittwoch legt ASML seine Quartalszahlen vor. Analysten beobachten laut Reuters genau, ob das Unternehmen seine bisherige Prognose für 2026 anhebt, die bislang nur von stagnierendem bis leichtem Umsatzwachstum ausgeht. Viele Analysten haben ihre Schätzungen bereits deutlich nach oben angepasst und liegen inzwischen über der offiziellen Unternehmensprognose.

Ein Grund für die Sonderstellung ist das Monopol bei der sogenannten extremen Ultraviolett-Technologie. Diese Technik nutzt extrem feine Lichtstrahlen, um Strukturen auf die Chips zu belichten. ASML sei "der einzige Anbieter auf dem Markt", so John West von der Halbleiterberatung Yole Group. Er verwies darauf, dass die Lichtstrahlen nur 13,5 Nanometer dick seien, während ein menschliches Haar etwa 80.000 bis 100.000 Nanometer messe.

Chipkonzerne erhöhen ihre Budgets massiv

Die hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung ließ 2025 die Nachfrage nach Cloud-Diensten stark steigen. In der Folge verteuerten sich Speicherchips, was auch Preise für Smartphones, Computer und Spielkonsolen nach oben treibt. Hersteller reagieren mit höheren Investitionen in neue Fabriken.

TSMC, der wichtigste Kunde von ASML, will seine Investitionen 2026 um 37 Prozent auf 56 Milliarden US-Dollar erhöhen. Samsung plant laut Schätzungen von Analysten einen Anstieg um 24 Prozent auf 40 Milliarden US-Dollar. SK Hynix peilt ein Plus von 25 Prozent auf 22 Milliarden US-Dollar an. Micron will seine Ausgaben um 45 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar steigern, wie Daten von LSEG zeigen.

Analysten schätzen, dass rund ein Viertel der Investitionsausgaben der Chipindustrie in Lithografie-Systeme fließt, also in genau jene Maschinen, die ASML liefert. Bei KI-Chips könnte dieser Anteil sogar höher liegen, angetrieben durch Nachfrage von Konzernen wie Apple, Google und Qualcomm. "Wir prognostizieren außerdem für 2026 einen Aufschwung für das China-Geschäft", sagte Mizuho-Analyst Kevin Wang gegenüber Reuters.

Wettbewerb bleibt auf Abstand

Zwar gibt es Konkurrenz im einfacheren Markt für Tief-Ultraviolett-Anlagen von Nikon, Canon und dem chinesischen Anbieter SMEE. Für die modernsten Chips sehen Experten jedoch auf Jahre hinaus keine echte Alternative zu ASML.

Dan Hutcheson von TechInsights, der das Unternehmen seit seiner Abspaltung von Philips in den 1980er-Jahren verfolgt, sagte Reuters, die Branche investiere Milliarden, um künftige Generationen von ASML-Maschinen einzusetzen. Ein Wechsel sei kaum realistisch. Das sei, als würde man mitten im Rennen den Motor eines Formel-Eins-Wagens austauschen.

"Sie haben eine ganze Lieferkette, die alles auf eine Karte setzt, was in fünf bis sieben Jahren auf dem Markt sein wird", sagte Hutcheson. Bei Einsätzen von Hunderten Milliarden US-Dollar werde kaum ein Hersteller das Risiko eingehen, auf das falsche Lithografie-Werkzeug zu setzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion