Meilenstein auf dem Weg zur 105 Mio. USD-Finanzierung erreicht!

EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK; WKN: A2PW0M) hat einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Fremdfinanzierung für die Entwicklung des Epanko-Grafitprojekts gemeldet: Der unabhängige Ingenierusbericht oder „Independent Engineers’ Report“ (IER) ist abgeschlossen und an die KfW IPEX-Bank übermittelt worden! Der Bericht gilt als zentrale Voraussetzung, um die für eine projektbezogene Kreditfinanzierung erforderliche technische und wirtschaftliche Prüfung nach internationalen Standards abzuschließen.

Nach Angaben des Unternehmens wurde der finale IER von den unabhängigen technischen Beraterseite der Kreditgeber („Independent Technical Consultant“) erstellt und im Zuge eines umfassenden Due-Diligence-Prozesses erarbeitet, der bereits 2024 gestartet war. Ziel dieser Prüfung sei es gewesen, die Anforderungen zu erfüllen, die üblicherweise bei international strukturierten Projektfinanzierungen gelten. Für EcoGraf ist der IER damit ein entscheidender Baustein, um die Finanzierung des Vorhabens in die nächste Phase zu bringen.



EcoGraf: Meilenstein auf dem Weg zur 105 Mio. USD-Finanzierung mit der KfW IPEX-Bank erreicht!



