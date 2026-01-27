    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Puma erholen sich weiter nach Anta-Einstieg

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg von Anta bei Puma treibt die Aktien des Sportartikelherstellers am Dienstag weiter in die Höhe. Nach ihrem fast 17-prozentigen Kursgewinn am Vortag ging es im vorbörslichen Handel auf Tradegate nochmals um mehr als 17 Prozent hinauf auf 25,39 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Zu Wochenbeginn hatten sie die Verluste vom Freitag schon größtenteils wettgemacht.

    Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Eine Bestätigung darüber blieb allerdings aus.

    Nachdem sich am Montag die Übernahmefantasie gehalten hatte, kam an diesem Dienstag die Gewissheit: Puma bekommt mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Je Aktie sind dies 35 Euro. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

    Anta zahle für den Anteil eine eindrucksvolle Prämie, kommentierte Analyst James Grzinic von Jefferies. Zunächst strebten die Chinesen keine Komplettübernahme an. Auf die geplante geschäftliche Kehrtwende der Herzogenauracher sieht der Experte durch den Eigentumswechsel der Anteile keinen Einfluss.

    Der vorbörsliche Kurs würde im Xetra-Handel das höchste Niveau seit Mai 2025 bedeuten. Anfang Januar waren die Puma-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports mit 24,91 Euro schon einmal auf dieses Niveau gestiegen./ajx/ag/jha/

    PUMA

    +20,42 %
    +23,89 %
    +22,10 %
    +19,22 %
    -21,90 %
    -58,39 %
    -70,02 %
    +31,96 %
    +1.727,46 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,93 % und einem Kurs von 25,63 auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -38,34 %/+54,14 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Puma: ungewöhnlich hohes Handelsvolumen und Käufe, relative Kursstärke trotz Rückschlägen, Bewertung primär als Restrukturierungs‑Play. Diskussionen behandeln Personalwechsel und möglichen Adidas‑Einfluss, Chancen für einen Turnaround versus Bilanzbelastungen, Konkurrenz durch asiatische Anbieter und existierende Short‑Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

