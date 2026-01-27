Tesla kommt im europäischen E-Mobilitätsboom nicht mehr mit

Der Rückgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische Automarkt insgesamt wächst und insbesondere alternative Antriebe stark zulegen. Teslas Marktanteil in der EU, Großbritannien und der EFTA fiel im Dezember auf rund 3 Prozent. Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) hält der Konzern noch einen Anteil von 11,4 Prozent, verliert jedoch kontinuierlich an Boden.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat das Jahr 2025 in Europa mit deutlich rückläufigen Verkaufszahlen abgeschlossen. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA fielen die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen im Dezember in der Europäischen Union, Großbritannien sowie den EFTA-Staaten um 20 Prozent auf 35.280 Fahrzeuge. Auf Jahressicht sanken die Zulassungen sogar um 27 Prozent auf 238.656 Einheiten.

Elektroautos überholen Benziner erstmals

Reine Elektroautos überholten in der Europäischen Union erstmals Benzinfahrzeuge bei den Neuzulassungen. Batterieelektrische Fahrzeuge erreichten 17,4 Prozent Marktanteil, nach 13,6 Prozent im Vorjahr.

Hybridfahrzeuge blieben mit 34,5 Prozent Marktanteil die beliebteste Antriebsform bei den europäischen Käufern. Dagegen setzte sich der Abwärtstrend bei klassischen Verbrennern fort. Der kombinierte Marktanteil von Benzin- und Dieselautos sank 2025 auf 35,5 Prozent, nachdem er 2024 noch bei 45,2 Prozent gelegen hatte.

Im Dezember stiegen die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen um 51 Prozent, von Plug-in-Hybriden um 36,7 Prozent und von Hybridfahrzeugen um 5,8 Prozent. Zusammengenommen machten diese Antriebsarten bereits 67 Prozent aller Neuzulassungen aus, nach 57,8 Prozent ein Jahr zuvor.

Europas Hersteller holen auf

Während Tesla Marktanteile einbüßt, profitieren etablierte europäische Konzerne vom anhaltenden Nachfrageanstieg. Die Neuzulassungen beim Branchenprimus Volkswagen legten im Dezember um 10,2 Prozent zu. Auch Stellantis verzeichnete ein Plus von 4,5 Prozent. Dagegen musste Renault einen Rückgang von 2,2 Prozent hinnehmen.

Insgesamt wuchs der europäische Automarkt den sechsten Monat in Folge. In der EU, Großbritannien und der EFTA stiegen die Neuzulassungen im Dezember um 7,6 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2025 legte der Markt um 2,4 Prozent auf 13,3 Millionen Autos zu – der höchste Stand seit fünf Jahren, wenngleich weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie.

Tesla-Aktie schwächer – Zahlen im Fokus

Auch an den Finanzmärkten spiegelt sich die angespannte Lage wider. Die Tesla-Aktie schloss zuletzt rund drei Prozent im Minus bei 435,20 US-Dollar. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die anstehenden Quartalszahlen, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden.

