Montreal, Québec, 26. Januar 2026 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriter und Co-Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die „Underwriter") geschlossen hat, wonach die Underwriter sich bereit erklärt haben, auf „Bought Deal"-Basis 35.311.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie") zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Aktie (der „Angebotspreis") zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 125.000.940 US-Dollar (das „Basisangebot") entspricht.

DER GRUNDLEGENDE PROSPEKT IST VERFÜGBAR, UND DIE ERGÄNZUNG ZUM KANADISCHEN PROSPEKT WIRD INNERHALB VON ZWEI WERKTAGEN UNTER DEM EMITTENTENPROFIL DES UNTERNEHMENS AUF SEDAR+ VERFÜGBAR SEIN.

Osisko Development kündigt ein öffentliches Angebot einer Bought Deal Finanzierung im Wert von 125 Millionen US-Dollar an, um die Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven im Rahmen der Integration des Bergbauplans im Cariboo-Gold-Projekt voranzutreiben

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Infill-Konversionsbohrungen und Tiefenexplorationen im Cariboo-Goldprojekt sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie im kanadischen Prospektzusatz und im US-Prospektzusatz (jeweils wie unten definiert) näher beschrieben.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 5.296.650 zusätzlichen Aktien zum Angebotspreis eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und zur Marktstabilisierung, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 18.750.141 US-Dollar entspricht (die „Mehrzuteilungsoption“ und zusammen mit dem Basisangebot das „Angebot“), die ganz oder teilweise jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann.

Das Angebot wird in Kanada mittels eines Prospektnachtrags (der „kanadische Prospektnachtrag“) zum Kurzprospekt der Gesellschaft vom 23. Dezember 2025 (der „Basisprospekt“) durchgeführt, wobei der kanadische Prospektnachtrag von der Gesellschaft bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wird und in den Vereinigten Staaten mittels eines Prospektnachtrags (der „US-Prospektnachtrag“) zum Basisprospekt, der in der wirksamen Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-292328) enthalten ist (der „Registrierungserklärung”) enthalten ist, wobei der US-Prospektzusatz von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC”) eingereicht wird. Das Angebot kann auch in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und wie zwischen der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbart verfügbar gemacht werden. Vor einer Investition sollten potenzielle Anleger in Kanada den Basisprospekt, den kanadischen Prospektzusatz, sobald dieser verfügbar ist, und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen, und potenzielle Anleger in den Vereinigten Staaten sollten die Registrierungserklärung (einschließlich des Basisprospekts), den US-Prospektzusatz und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen.