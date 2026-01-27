innoscripta SE: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 – Überraschende Zahlen!
Die innoscripta SE meldet für 2025 deutliche Zuwächse bei Umsatz und EBIT und bestätigt damit den Erfolg ihrer strategischen Neuausrichtung und Prozessoptimierung.
- Die innoscripta SE veröffentlicht vorläufige, nicht testierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.
- Der Konzernumsatz wird voraussichtlich nicht unter 103,4 Mio. EUR liegen, im Vergleich zu 64,7 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich nicht unter 63,4 Mio. EUR liegen, im Vergleich zu 37,3 Mio. EUR im Vorjahr.
- Die positive Entwicklung wird auf die Optimierung interner Prozesse, die Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform und die Skalierung des Geschäftsmodells zurückgeführt.
- Die finalen, geprüften Jahreszahlen für 2025 werden am 20. Februar 2026 veröffentlicht, zusammen mit einer Prognose für 2026.
- Das Unternehmen erwartet für 2026 eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und plant einen internationalen Markteintritt.
