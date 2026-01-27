    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Das sind die Gründe

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    119 % in fünf Tagen! Warum der Erdgaspreis in den USA explodiert

    Der Erdgas-Preis erreicht in den USA einen Höchststand seit 2022. Das hat den dramatischen Anstieg ausgelöst.

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdgas-Preis in den USA auf Höchststand seit 2022.
    • Heftiger Winter führt zu stark gestiegener Nachfrage.
    • Produktionsengpass durch gefrorene Bohrlöcher.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Das sind die Gründe - 119 % in fünf Tagen! Warum der Erdgaspreis in den USA explodiert
    Foto: OpenAI

    Der heftige Wintereinbruch hat in den USA dazu geführt, dass der Preis für Erdgas zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit drei Jahren getrieben wurde. Der Terminkontrakt für Februar stieg um 30 Prozent auf 6,8 US-Dollar und verzeichnete den höchsten Stand seit Ende 2022. Die eisigen Temperaturen im mittleren Westen und an der Ostküste der USA führten zu einer erheblichen Nachfrage und schürten die Sorgen um die kurzfristige Produktionsversorgung, während gleichzeitig zugefrorene Leitungen und Förderanlagen das Angebot verknappten.

    Binnen fünf Tagen erreichte der Erdgaspreis damit einen Rekordanstieg von 119 Prozent. Händler machten zudem Spekulanten für den drastischen Anstieg verantwortlich. Viele Marktteilnehmer waren Short-Positionen eingegangen, hatten also auf fallende Preise gesetzt. Da der Februar-Kontrakt am Dienstag ausläuft, waren sie gezwungen, sich schnell mit Erdgas einzudecken, um ihre Positionen glattzustellen.  

    Erdgas

    -2,42 %
    +1,99 %
    -1,53 %
    -4,67 %
    +14,20 %
    +33,64 %
    +43,53 %
    +77,79 %
    +15,39 %

    Verschärft wurde die Lage durch einen Einbruch der Förderung: Daten der LSEG zufolge fiel die US-Gasproduktion am Sonntag auf ein Zweijahrestief, da vor allem in Texas und Louisiana zahlreiche Bohrlöcher einfroren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 3,773USD auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das sind die Gründe 119 % in fünf Tagen! Warum der Erdgaspreis in den USA explodiert Der Erdgas-Preis erreicht in den USA einen Höchststand seit 2022. Das hat den dramatischen Anstieg ausgelöst.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     