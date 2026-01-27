119 % in fünf Tagen! Warum der Erdgaspreis in den USA explodiert

Der heftige Wintereinbruch hat in den USA dazu geführt, dass der Preis für Erdgas zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit drei Jahren getrieben wurde. Der Terminkontrakt für Februar stieg um 30 Prozent auf 6,8 US-Dollar und verzeichnete den höchsten Stand seit Ende 2022. Die eisigen Temperaturen im mittleren Westen und an der Ostküste der USA führten zu einer erheblichen Nachfrage und schürten die Sorgen um die kurzfristige Produktionsversorgung, während gleichzeitig zugefrorene Leitungen und Förderanlagen das Angebot verknappten.

Binnen fünf Tagen erreichte der Erdgaspreis damit einen Rekordanstieg von 119 Prozent. Händler machten zudem Spekulanten für den drastischen Anstieg verantwortlich. Viele Marktteilnehmer waren Short-Positionen eingegangen, hatten also auf fallende Preise gesetzt. Da der Februar-Kontrakt am Dienstag ausläuft, waren sie gezwungen, sich schnell mit Erdgas einzudecken, um ihre Positionen glattzustellen.

Verschärft wurde die Lage durch einen Einbruch der Förderung: Daten der LSEG zufolge fiel die US-Gasproduktion am Sonntag auf ein Zweijahrestief, da vor allem in Texas und Louisiana zahlreiche Bohrlöcher einfroren.

