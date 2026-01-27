BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg attestierte den Iren nach den Quartalszahlen am Montagnachmittag ordentliche Ergebnisse und einen beruhigenden Ausblick. Es fehle jedoch zunächst an frischen Impulsen durch Potenzial für die Markterwartungen oder Ausschüttungsdynamik an die Anleger./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 28,73EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,00

Kursziel alt: 31,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

