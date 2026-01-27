    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeepMarkit AktievorwärtsNachrichten zu DeepMarkit
    DeepMarkit gibt Ernennung von Johnny Chen zum Chief Executive Officer bekannt

    Calgary, Kanada – 26. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTC: MKTSF | FWB: DEP0) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Bestellung von Herrn Johnny Chen zum Chief Executive Officer („CEO“) mit Wirkung zum 9. Februar 2026 bekannt zu geben. Zeitgleich wird Herr Steve Vanry in die Funktion des Chief Financial Officer („CFO“) wechseln und diese zusätzlich zu seiner Rolle als Corporate Secretary ausüben, nachdem Herr Curtis Smith aus seiner Funktion als CFO ausscheidet.

     

    Der Führungswechsel unterstützt die vom Unternehmen im Vorfeld angekündigte strategische Ausrichtung, die sich auf die Prognosemärkte und auf die Weiterentwicklung der eigenen Prospect Markets-Plattform fokussiert (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).

     

    Herr Chen ist Gründer der Firma Prospect Prediction Markets Inc. („Prospect Markets“) und kann mehr als zehn Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten sowie im institutionellen Aktienhandel und -verkauf vorweisen. Er hatte leitende Positionen bei führenden Investmentbanken wie BMO Capital Markets, Stifel Nicolaus Canada und Raymond James inne, wo er als Berater für institutionelle Anleger fungierte, Eigenfinanzierungsprojekte unterstützte und eng mit den für Trading und Ausführung zuständigen Teams zusammenarbeitete. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) und Professional Engineer (P.Eng.) und verfügt über ein entsprechendes Kapitalmarkt-Knowhow gepaart mit Kenntnissen in Ingenieurwesen, Technologie und Digital Assets. Seine berufliche Laufbahn begann er 2016 im Kryptobereich als Student an der Stanford University. Später war er an der Gründung der Blockchain-basierten Fantasy-Sport-Firma Prospect Labs Inc. beteiligt, die Fantasy-Sport-Software, die damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, Brand Assets und den Geschäftsbetrieb an Prospect Markets lizenzierte.

     

    „Prospect Markets hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sportligen die Kontaktaufnahme mit ihren Fans über Prognosemärkte zu ermöglichen und zur Weiterentwicklung der sogenannten ‚Athlete Economy‘ beizutragen. Ich freue mich schon sehr darauf, DeepMarkit durch dieses neue Kapitel des Wachstums zu führen“, so Johnny Chen, der neue CEO. „Als Gründer war und bin ich maßgeblich an der visionären und strategischen Gestaltung beteiligt und freue mich gemeinsam mit unserem Team auf die Umsetzung und den Ausbau unserer Prognosemarktplattform. Prognosemärkte bewirken eine Neugestaltung der Finanz- und Verbrauchermärkte, und in diesem Bereich wollen wir uns als Marktführer positionieren.“

