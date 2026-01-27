    StartseitevorwÃ¤rtsIndizesvorwÃ¤rtsHang Seng IndexvorwÃ¤rtsNachrichten zu Hang Seng

    Gewinne - Zolldrohungen lassen sÃ¼dkoreanische BÃ¶rse kalt

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • AktienmÃ¤rkte in Fernost am Dienstag gestiegen.
    • Nikkei 225 schloss 0,85% hÃ¶her, Yen schwÃ¤cher.
    • Chinas Wirtschaft bleibt schwach, Gewinne sinken.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten AktienmÃ¤rkte in Fernost haben am Dienstag zugelegt. Dabei blieben die VerÃ¤nderungen meist Ã¼berschaubar.

    Japanische Aktien erholten sich etwas von den Verlusten zu Wochenbeginn. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf leichte Verluste des Yen zum Dollar, nachdem die StÃ¤rke der japanischen WÃ¤hrung zuletzt die exportorientierte Wirtschaft tendenziell belastet hatte.

    Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,85 Prozent hÃ¶her bei 53.333,54 ZÃ¤hlern. Der australische S&P/ASX 200 legte ebenfalls zu und verzeichnete nach der Feiertagspause am Montag ein Plus von 0,92 Prozent auf 8.941,62 Punkte.

    An den chinesischen BÃ¶rsen war die Entwicklung uneinheitlich. WÃ¤hrend der CSI-300-Index der chinesischen FestlandbÃ¶rsen kaum verÃ¤ndert tendierte, stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent auf 27.114,38 Punkte.

    Wirtschaftsdaten trafen auf ein verhaltenes Echo. "Chinas Wirtschaft kommt weiterhin nicht vom Fleck", so Fondsmanager Thomas Altmann vom VermÃ¶gensverwalter QC Partners. "Die Gewinne der Industrieunternehmen sind 2025 das vierte Jahr in Serie zurÃ¼ckgegangen." Damit hÃ¤tten die Industrieunternehmen 2025 etwa 15 Prozent weniger verdient als im Rekordjahr 2021.

    Die sÃ¼dkoreanische BÃ¶rse profitierte unterdessen von den Gewinnen der Schwergewichte aus dem Halbleitersegment. Neue Zolldrohungen beeindruckten den Markt nicht. US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle fÃ¼r den Import sÃ¼dkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent erhÃ¶hen. Als Grund nannte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung mit der Regierung in Seoul immer noch nicht vom sÃ¼dkoreanischen Parlament bestÃ¤tigt worden sei.

    Marktteilnehmer begrÃ¼ndeten die gelasse Reaktion der BÃ¶rse damit, dass man das Schema von Trump, mit Maximaldrohungen aufzuwarten, um dann zu einem Kompromiss zu gelangen, inzwischen zur GenÃ¼ge kenne. Das sÃ¼dkoreanische PrÃ¤sidentenamt hatte in einer schriftlichen Stellungnahme zudem mitgeteilt, man werde der US-Seite den Willen zur Umsetzung der Handelsvereinbarung Ã¼bermitteln./mf/jha/




