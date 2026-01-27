    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Ölkonzern-CEO ist sich sicher

    Globale Nachfrage nach Flüssigerdgas und Strom steigt bis 2040 um 50 %

    Die globale LNG- und Stromnachfrage steigt nach Aussage des Chefs der Abu Dhabi National Oil Company bis 2040 um 50 % – Was steckt hinter der riesigen Nachfrage?

    • LNG- und Stromnachfrage bis 2040 um 50 % steigend.
    • Indien plant 500 Mrd. USD in Energieinfrastruktur.
    • ADNOC erweitert Gasportfolio nach Asien und Afrika.
    Foto: OpenAI

    Premierminister Narendra Modi teilte am Dienstag mit, dass Indiens Energieinfrastruktur potenzielle Investitionsmöglichkeiten im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar bietet. Im Rahmen des Bestrebens des südasiatischen Landes, in der Energieproduktion unabhängig zu werden, sagte Modi den Delegierten auf der Konferenz India Energy Week: "Wir bewegen uns weg von der Energiesicherheit hin zur Energieunabhängigkeit… In Indiens Energieinfrastruktur liegt ein Potenzial von 500 Milliarden Dollar."

    Er sagte Indien baue die Energieinfrastruktur aus, um die Nachfrage zu decken und setze dabei auf kostengünstige Raffinerie- und Transportmöglichkeiten. Im Bereich Erdgas fügte Modi hinzu: "Wir streben an, LNG-Transportschiffe im Inland zu bauen." Das südasiatische Land strebt die weltweit führende Raffineriekapazität an, sagte er. Indien ist derzeit der drittgrößte Energieverbraucher und der drittgrößte Rohölimporteur.

    Ziel sei es, die Möglichkeiten der Erdölexploration auf 100 Milliarden Dollar zu steigern, um das Explorationsgebiet auf 1 Million Quadratkilometer (386.000 Quadratmeilen) auszudehnen. Ebenfalls auf der India Energy Week meldete sich der Chef der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed Al Jaber, zu Wort und sagte, die weltweite Ölnachfrage werde bis 2040 über 100 Millionen Barrel pro Tag bleiben, wähend die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) und Strom bis 2040 um 50 Prozent oder mehr steigen werde.

    Er sagte: "Eine Nachfrage in diesem Ausmaß und Tempo erfordert Investitionen in alle Energieformen. Das größte Risiko ist nicht ein Überangebot, sondern eine Unterinvestition." ADNOC zählt Indien mittlerweile zu seinen wichtigsten LNG-Märkten, und Al Jaber sagte, dass das staatliche Unternehmen aus Abu Dhabi sein Gasportfolio auch auf Asien und Afrika ausweitet. 

    Am 19.01. unterzeichnete Indien einen Vertrag über 3 Milliarden US-Dollar zum Kauf von LNG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wurde damit zum wichtigsten Kunden der VAE, während die Staatschefs beider Länder Gespräche zur Stärkung der Handels- und Verteidigungsbeziehungen führten. Der Vertrag sieht vor, dass ADNOC Gas ab 2028 zehn Jahre lang jährlich 0,5 Millionen Tonnen LNG an die Hindustan Petroleum Corp in Indien liefert. Zudem werde ADNOC auch in den indischen Sektor für erneuerbare Energien investieren, sagte Al Jaber.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


