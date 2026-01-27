    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alektum Group firmiert nun unter dem Namen Myntro - Erstes Unternehmen in der EU, das den SDR-Status erhält

    GÖTEBORG, Schweden, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Alektum Group hat sich in Myntro umbenannt und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht: Sie ist das erste Unternehmen in der Europäischen Union, das sich unter den neuen strengen regulatorischen Rahmenbedingungen der EU als Specialised Debt Restructurer (SDR) qualifiziert hat. Am 21. Januar 2026 wurde der SDR-Status formell erreicht.

    Linus Singelman, VD

    Der SDR-Status ermöglicht es Myntro, mehr Verantwortung für den Besitz und die Verwaltung notleidender Kredite, allgemein als Non-Performing Loans (NPLs) bezeichnet, zu übernehmen. Die Ernennung stellt einen wichtigen Schritt in den laufenden Bemühungen der EU dar, das Volumen notleidender Vermögenswerte innerhalb des europäischen Bankensystems zu reduzieren.

    Seit Jahren stellen hohe Bestände an notleidenden Krediten eine strukturelle Herausforderung in ganz Europa dar. In mehreren Mitgliedstaaten haben diese Bestände die Fähigkeit der Banken eingeschränkt, Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. Um diesem Problem zu begegnen, hat die EU einen speziellen, streng regulierten SDR-Rahmen für Institute eingeführt, die über die erforderliche Finanzkraft, Governance und Fachkompetenz verfügen, um notleidende Kredite sicher und effizient zu erwerben und zu verwalten.

    Myntro ist das erste Unternehmen in der EU, das alle regulatorischen Anforderungen für den SDR-Status erfüllt, darunter eine starke finanzielle Widerstandsfähigkeit, fortschrittliche Risikomanagementfähigkeiten und nachgewiesene Erfahrung in der Bewertung, dem Besitz und der Verwaltung notleidender Kredite.

    „Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen in Schweden und in der gesamten EU zu sein, das den SDR-Status erhalten hat und dort einen Beitrag leisten kann, wo es wirklich darauf ankommt", sagte Linus Singelman, CEO von Myntro. „Der SDR-Status ermöglicht es uns, ein stabileres Bankensystem zu unterstützen und gleichzeitig mehr Menschen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre finanzielle Situation zurückzugewinnen. Wir sehen dies als eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung."

    Durch die Übernahme des Kreditmarktunternehmens Rediem Capital, die am 23. Januar abgeschlossen wurde, bietet Myntro nun auch Sparkonten für Privatkunden in mehreren EU-Märkten an. Die Einlagenfinanzierung ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierungsstrategie der Gruppe und unterstützt den Erwerb von Portfolios, während sie gleichzeitig ein skalierbares, langfristiges Wachstum ermöglicht.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Alektum Group firmiert nun unter dem Namen Myntro - Erstes Unternehmen in der EU, das den SDR-Status erhält GÖTEBORG, Schweden, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ - Die Alektum Group hat sich in Myntro umbenannt und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht: Sie ist das erste Unternehmen in der Europäischen Union, das sich unter den neuen strengen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     