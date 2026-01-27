Alektum Group firmiert nun unter dem Namen Myntro - Erstes Unternehmen in der EU, das den SDR-Status erhält

Der SDR-Status ermöglicht es Myntro, mehr Verantwortung für den Besitz und die Verwaltung notleidender Kredite, allgemein als Non-Performing Loans (NPLs) bezeichnet, zu übernehmen. Die Ernennung stellt einen wichtigen Schritt in den laufenden Bemühungen der EU dar, das Volumen notleidender Vermögenswerte innerhalb des europäischen Bankensystems zu reduzieren.

GÖTEBORG, Schweden, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Alektum Group hat sich in Myntro umbenannt und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht: Sie ist das erste Unternehmen in der Europäischen Union, das sich unter den neuen strengen regulatorischen Rahmenbedingungen der EU als Specialised Debt Restructurer (SDR) qualifiziert hat. Am 21. Januar 2026 wurde der SDR-Status formell erreicht.

Seit Jahren stellen hohe Bestände an notleidenden Krediten eine strukturelle Herausforderung in ganz Europa dar. In mehreren Mitgliedstaaten haben diese Bestände die Fähigkeit der Banken eingeschränkt, Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. Um diesem Problem zu begegnen, hat die EU einen speziellen, streng regulierten SDR-Rahmen für Institute eingeführt, die über die erforderliche Finanzkraft, Governance und Fachkompetenz verfügen, um notleidende Kredite sicher und effizient zu erwerben und zu verwalten.

Myntro ist das erste Unternehmen in der EU, das alle regulatorischen Anforderungen für den SDR-Status erfüllt, darunter eine starke finanzielle Widerstandsfähigkeit, fortschrittliche Risikomanagementfähigkeiten und nachgewiesene Erfahrung in der Bewertung, dem Besitz und der Verwaltung notleidender Kredite.

„Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen in Schweden und in der gesamten EU zu sein, das den SDR-Status erhalten hat und dort einen Beitrag leisten kann, wo es wirklich darauf ankommt", sagte Linus Singelman, CEO von Myntro. „Der SDR-Status ermöglicht es uns, ein stabileres Bankensystem zu unterstützen und gleichzeitig mehr Menschen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre finanzielle Situation zurückzugewinnen. Wir sehen dies als eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung."

Durch die Übernahme des Kreditmarktunternehmens Rediem Capital, die am 23. Januar abgeschlossen wurde, bietet Myntro nun auch Sparkonten für Privatkunden in mehreren EU-Märkten an. Die Einlagenfinanzierung ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierungsstrategie der Gruppe und unterstützt den Erwerb von Portfolios, während sie gleichzeitig ein skalierbares, langfristiges Wachstum ermöglicht.