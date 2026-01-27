BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend./ag/gl
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 36,99EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
