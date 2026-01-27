BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 04:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 36,99EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 48,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



