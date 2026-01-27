JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kommentierte am Dienstag die deutliche Preiserhöhung der Marke Cartier in Südkorea. Diese folge einem ähnlichen Anstieg in Japan in der Vorwoche. Aktuell entspreche dies mehr oder minder einer Anpassung an die schwache Entwicklung der lokalen Währungen Yen und Won. Dies erinnere für den Luxussektor darin, wie entscheidend Preissetzungsmacht für die Margen sei./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 165,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

