JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kommentierte am Dienstag die deutliche Preiserhöhung der Marke Cartier in Südkorea. Diese folge einem ähnlichen Anstieg in Japan in der Vorwoche. Aktuell entspreche dies mehr oder minder einer Anpassung an die schwache Entwicklung der lokalen Währungen Yen und Won. Dies erinnere für den Luxussektor darin, wie entscheidend Preissetzungsmacht für die Margen sei./rob/ag/gl
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 165,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.
