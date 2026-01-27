    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)

    Verve Group Registered (A) Aktie crasht -7,31 % - 27.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Verve Group Registered (A) Aktie bisher Verluste von -7,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verve Group Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

    Verve Group Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Die Verve Group Registered (A) Aktie ist bisher um -7,31 % auf 1,6870 gefallen. Das sind -0,1330  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6870, mit einem Minus von -7,31 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verve Group Registered (A) Verluste von -23,14 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -4,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +3,99 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,00 %
    1 Monat +5,03 %
    3 Monate -23,14 %
    1 Jahr -39,70 %

    Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 344,40 Mio.EUR € wert.

    Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verve Group Registered (A)

    -9,34 %
    -13,07 %
    -5,66 %
    -25,56 %
    -42,70 %
    +8,18 %
    -6,67 %
    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1



