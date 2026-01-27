Vorwerk-Rally geht weiter

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +29,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..

Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -32,41 %/+9,34 % bedeutet.