    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group

    AKTIE IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vorwerk-Rally geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger von Vorwerk feiern Kursgewinne von 7,4%.
    • Aktien steigen auf 102,20 Euro, Rekordhoch in Sicht.
    • Analyst erhöht Kursziel auf 110 Euro, starke Zahlen.
    AKTIE IM FOKUS - Vorwerk-Rally geht weiter
    Foto: Friedrich Vorwerk

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Friedrich Vorwerk freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne. Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 7,4 Prozent auf 102,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.

    Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. Vorwerk untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline./ajx/jha/

    Friedrich Vorwerk Group

    +5,34 %
    +29,40 %
    +27,79 %
    -7,32 %
    +169,09 %
    +358,10 %
    +110,02 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +29,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -32,41 %/+9,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Friedrich Vorwerk Group - A255F1 - DE000A255F11

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Friedrich Vorwerk Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Vorwerk-Rally geht weiter Die Anleger von Friedrich Vorwerk freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne. Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 7,4 Prozent auf 102,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     