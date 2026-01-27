AKTIE IM FOKUS
Vorwerk-Rally geht weiter
- Anleger von Vorwerk feiern Kursgewinne von 7,4%.
- Aktien steigen auf 102,20 Euro, Rekordhoch in Sicht.
- Analyst erhöht Kursziel auf 110 Euro, starke Zahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Friedrich Vorwerk freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne. Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 7,4 Prozent auf 102,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.
Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. Vorwerk untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +29,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -32,41 %/+9,34 % bedeutet.
Seitwärtsbewegung seit 4 Monaten.
Mit Shorties sind keine großen Leerverkäufer, sondern kleine WO-Schurken wie RealJoker gemeint, die sich schon im Kontron-Thread blamiert haben und jetzt auch hier versucht haben Panik zu verbreiten.
Weil die Aktie gut ist und die Shorties sich wieder bis auf die Knochen blamiert haben.