    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Aurum statt US-Dollar

    3193 Aufrufe 3193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Entdollarisierung: Knallt der Goldpreis jetzt auf $7.000? Trump sei Dank!

    Donald Trump sorgt weltweit für Unsicherheit – auch an den Finanzmärkten. Könnte sich Gold dabei als ultimatives Anti-Trump-Investment erweisen? Und: Steigt der Goldpreis bald auf 7.000 US-Dollar?

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verursacht Unsicherheit an Finanzmärkten weltweit.
    • Gold als sichere Anlage gewinnt zunehmend an Bedeutung.
    • Prognosen: Goldpreis könnte bis 7.150 USD steigen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Aurum statt US-Dollar - Entdollarisierung: Knallt der Goldpreis jetzt auf $7.000? Trump sei Dank!
    Foto: OpenAI

    Mit Donald Trump als Präsident der USA und seinen wiederholten politischen Eskapaden erreicht die Unsicherheit an den Finanzmärkten einen historischen Höhepunkt. Während die Welt über die nächsten Schritte der US-Regierung rätselt, gibt es ein altbewährtes Finanzinstrument, das immer mehr Anleger als sichere Alternative entdecken: Gold. Das gelbe Edelmetall erweist sich zunehmend als die wichtigste Waffe gegen die wirtschaftliche Instabilität, die mit Trumps Politik einhergeht.

    Warum? Trump hat den US-Dollar durch Handelskriege und unvorhersehbare Entscheidungen zum Spielball gemacht. Der US-Dollar verliert zunehmend an Vertrauen – eine Entwicklung, die sich in den globalen Märkten widerspiegelt. Während viele traditionelle Anlageformen schwächeln, hat Gold seinen Wert über Jahrtausende hinweg bewahrt und könnte in den kommenden Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil eines abgesicherten Portfolios sein.

    Angesichts der unberechenbaren Politik aus Washington suchen immer mehr Investoren nach einem sicheren Hafen. Die Nachfrage nach Gold steigt und Experten prognostizieren einen massiven Preisanstieg. Historisch gesehen konnte Gold als Krisenwährung immer dann glänzen, wenn andere Märkte ins Wanken gerieten. Es ist eine Anlage, die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen trotzt und gerade jetzt zur stabilen Bank für Anleger wird.

    Der Goldpreis liegt derzeit bei 5.080 US-Dollar pro Unze (31,1 Gramm), nur knapp unter seinem Allzeithoch von 5.112,37 US-Dollar (Intraday). Diese Entwicklung zeigt das wachsende Vertrauen in Gold als sicheren Hafen in unsicheren Zeiten.

    Gold

    +1,45 %
    +8,25 %
    +12,56 %
    +25,08 %
    +84,17 %
    +164,76 %
    +176,76 %
    +355,68 %
    +1.174,05 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Die Entdollarisierung und der Aufstieg des Goldes als globale Wertreserve

    Die Entdollarisierung ist ein globaler Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Länder – insbesondere solche mit wachsenden Volkswirtschaften oder politischen Zielen – beginnen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Dies geschieht einerseits durch den Ausbau von Handelsabkommen in lokalen Währungen und andererseits durch verstärkte Investitionen in alternative Währungsreserven wie den chinesischen Yuan oder Gold. Geopolitische Spannungen – wie der Handelskrieg zwischen den USA und China oder die Sanktionen gegen Russland – haben das Vertrauen in den US-Dollar als stabilste Reservewährung erschüttert. Staaten suchen daher zunehmend nach Wegen, sich von der Macht des US-Dollars zu befreien und ihre eigenen Wirtschaftsinteressen besser zu schützen.

    Goldman Sachs hebt Prognose für Goldpreis auf 5.400 US-Dollar an

    Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis bis Ende 2026 auf beeindruckende 5.400 US-Dollar pro Unze angehoben. Laut der US-Investmentbank wird die Nachfrage nach Gold, sowohl von Zentralbanken als auch von privaten Investoren, weiter zunehmen. Der Hauptgrund: Gold wird immer stärker als Absicherung gegen geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten wahrgenommen. Daan Struyven, Analyst bei Goldman Sachs, erklärt: "Mit einer wachsenden Zahl an institutionellen Käufern und einer stagnierenden Goldproduktion sind die Marktrisiken nach oben verschoben."

    Ein weiterer gewichtiger Faktor, der die Goldpreise beflügelt, ist der schwächelnde US-Dollar. Seit Jahresbeginn 2025 ist der Dollar-Index um mehr als 9 Prozent gefallen, was Gold für ausländische Käufer deutlich günstiger macht. Analysten vermuten, dass der Preis weiter steigen könnte, wenn die Fed ihre lockere Geldpolitik fortsetzt und die politischen Spannungen rund um den US-Dollar anhalten.

    Goldpreisprognose 2026: Geopolitische Risiken könnten den Wert auf 7.150 Dollar treiben

    Julia Du, Senior Commodities Strategist bei der ICBC Standard Bank, hat eine besonders optimistische Prognose für 2026 abgegeben und sieht den Goldpreis in der Spitze bis auf 7.150 US-Dollar steigen. Diese Einschätzung mag angesichts der derzeitigen Marktlage gewagt erscheinen, doch sie stützt sich auf die Annahme, dass sich die geopolitischen Risiken weiter verschärfen und die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Zentralbanken bestehen bleibt. Vor wenigen Jahren erschien eine derartige Prognose noch als völlig unrealistisch, doch die aktuelle Marktsituation könnte diese Annahme mehr und mehr plausibel machen.

     

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aurum statt US-Dollar Entdollarisierung: Knallt der Goldpreis jetzt auf $7.000? Trump sei Dank! Donald Trump sorgt weltweit für Unsicherheit – auch an den Finanzmärkten. Könnte sich Gold dabei als ultimatives Anti-Trump-Investment erweisen? Und: Steigt der Goldpreis bald auf 7.000 US-Dollar?

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     