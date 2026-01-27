Entdollarisierung: Knallt der Goldpreis jetzt auf $7.000? Trump sei Dank!

Warum? Trump hat den US-Dollar durch Handelskriege und unvorhersehbare Entscheidungen zum Spielball gemacht. Der US-Dollar verliert zunehmend an Vertrauen – eine Entwicklung, die sich in den globalen Märkten widerspiegelt. Während viele traditionelle Anlageformen schwächeln, hat Gold seinen Wert über Jahrtausende hinweg bewahrt und könnte in den kommenden Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil eines abgesicherten Portfolios sein.

Mit Donald Trump als Präsident der USA und seinen wiederholten politischen Eskapaden erreicht die Unsicherheit an den Finanzmärkten einen historischen Höhepunkt. Während die Welt über die nächsten Schritte der US-Regierung rätselt, gibt es ein altbewährtes Finanzinstrument, das immer mehr Anleger als sichere Alternative entdecken: Gold. Das gelbe Edelmetall erweist sich zunehmend als die wichtigste Waffe gegen die wirtschaftliche Instabilität, die mit Trumps Politik einhergeht.

Angesichts der unberechenbaren Politik aus Washington suchen immer mehr Investoren nach einem sicheren Hafen. Die Nachfrage nach Gold steigt und Experten prognostizieren einen massiven Preisanstieg. Historisch gesehen konnte Gold als Krisenwährung immer dann glänzen, wenn andere Märkte ins Wanken gerieten. Es ist eine Anlage, die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen trotzt und gerade jetzt zur stabilen Bank für Anleger wird.

Der Goldpreis liegt derzeit bei 5.080 US-Dollar pro Unze (31,1 Gramm), nur knapp unter seinem Allzeithoch von 5.112,37 US-Dollar (Intraday). Diese Entwicklung zeigt das wachsende Vertrauen in Gold als sicheren Hafen in unsicheren Zeiten.

Die Entdollarisierung und der Aufstieg des Goldes als globale Wertreserve

Die Entdollarisierung ist ein globaler Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Länder – insbesondere solche mit wachsenden Volkswirtschaften oder politischen Zielen – beginnen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Dies geschieht einerseits durch den Ausbau von Handelsabkommen in lokalen Währungen und andererseits durch verstärkte Investitionen in alternative Währungsreserven wie den chinesischen Yuan oder Gold. Geopolitische Spannungen – wie der Handelskrieg zwischen den USA und China oder die Sanktionen gegen Russland – haben das Vertrauen in den US-Dollar als stabilste Reservewährung erschüttert. Staaten suchen daher zunehmend nach Wegen, sich von der Macht des US-Dollars zu befreien und ihre eigenen Wirtschaftsinteressen besser zu schützen.

Goldman Sachs hebt Prognose für Goldpreis auf 5.400 US-Dollar an

Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis bis Ende 2026 auf beeindruckende 5.400 US-Dollar pro Unze angehoben. Laut der US-Investmentbank wird die Nachfrage nach Gold, sowohl von Zentralbanken als auch von privaten Investoren, weiter zunehmen. Der Hauptgrund: Gold wird immer stärker als Absicherung gegen geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten wahrgenommen. Daan Struyven, Analyst bei Goldman Sachs, erklärt: "Mit einer wachsenden Zahl an institutionellen Käufern und einer stagnierenden Goldproduktion sind die Marktrisiken nach oben verschoben."

Ein weiterer gewichtiger Faktor, der die Goldpreise beflügelt, ist der schwächelnde US-Dollar. Seit Jahresbeginn 2025 ist der Dollar-Index um mehr als 9 Prozent gefallen, was Gold für ausländische Käufer deutlich günstiger macht. Analysten vermuten, dass der Preis weiter steigen könnte, wenn die Fed ihre lockere Geldpolitik fortsetzt und die politischen Spannungen rund um den US-Dollar anhalten.

Goldpreisprognose 2026: Geopolitische Risiken könnten den Wert auf 7.150 Dollar treiben

Julia Du, Senior Commodities Strategist bei der ICBC Standard Bank, hat eine besonders optimistische Prognose für 2026 abgegeben und sieht den Goldpreis in der Spitze bis auf 7.150 US-Dollar steigen. Diese Einschätzung mag angesichts der derzeitigen Marktlage gewagt erscheinen, doch sie stützt sich auf die Annahme, dass sich die geopolitischen Risiken weiter verschärfen und die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Zentralbanken bestehen bleibt. Vor wenigen Jahren erschien eine derartige Prognose noch als völlig unrealistisch, doch die aktuelle Marktsituation könnte diese Annahme mehr und mehr plausibel machen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



