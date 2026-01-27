    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Unitedhealth Group Aktie mit Kurssturz - 27.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Unitedhealth Group Aktie bisher Verluste von -8,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

    Unitedhealth Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Unitedhealth Group Aktie. Mit einer Performance von -8,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Unitedhealth Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,53 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Unitedhealth Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,50 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Unitedhealth Group auf -4,46 %.

    Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,08 %
    1 Monat -4,32 %
    3 Monate -13,50 %
    1 Jahr -46,39 %

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 245,53 Mrd. € wert.

    Silber, PUMA & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unitedhealth Group

    -8,11 %
    -5,08 %
    -4,32 %
    -13,50 %
    -46,39 %
    -40,11 %
    -3,17 %
    +161,01 %
    +1.826,02 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561



