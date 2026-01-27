    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anta kauft 29,06% von Puma für 1,5 Mrd. Euro.
    • Zustimmung von Behörden und Aktionären erforderlich.
    • Anta wird größter Anteilseigner und strebt Aufsichtsrat an.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HERZOGENAURACH/HONGKONG (dpa-AFX) - Der chinesische Konzern Anta Sports Products will groß beim deutschen Sportartikelhersteller Puma einsteigen. Wie die Muttergesellschaft von Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon und Wilson am Dienstag in Hongkong mitteilte, wird sie einen Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro erwerben. Behörden und Aktionäre müssten allerdings noch zustimmen. Am Aktienmarkt kam dies gut an. Die Puma-Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

    Über den Einstieg der Chinesen bei Puma wird seit Monaten spekuliert, nachdem die französische Milliardärsfamilie Berichten zufolge einen Verkauf ihres Anteils in Erwägung gezogen hatte. Die Pinaults halten 29 Prozent an Puma über ihre Finanzholding Artémis.

    Der Kurs der im MDax notierten Aktie des deutschen Herstellers hatte sich daher in den vergangenen Wochen kräftig von ihrem im November erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro erholt. Am Dienstag ging es kurz nach dem Handelsstart auf gut 26 Euro nach oben. Zuletzt notierten die Papiere mit 22,95 Euro noch gut sechs Prozent im Plus.

    Gemessen an diesem Kurs ist Puma an der Börse rund 3,4 Milliarden Euro wert. Auch an der Börse in Hongkong kam Antas Ankündigung gut an. Der zuletzt unter Druck stehende Kurs der Anta-Aktie legte etwas mehr als ein Prozent auf 77,40 Hongkong-Dollar zu. Der Börsenwert des chinesischen Unternehmens liegt damit bei rund 216 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 23 Milliarden Euro.

    Durch den Einstieg wird Anta größter Anteilseigner bei der deutschen Traditionsmarke und strebt laut eigenen Angaben nach Abschluss des Geschäfts eine "angemessene Vertretung" im Aufsichtsrat an. Anta erwarte, mit der Beteiligung seine Präsenz und Markenbekanntheit im globalen Sportartikelmarkt auszubauen, teilte das Unternehmen mit.

    Puma, mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach, hatte zuletzt Verluste gemacht und Boden gegenüber Konkurrenten wie Adidas und Nike verloren. Unter dem neuen Konzernchef Arthur Hoeld kündigte der Konzern den Abbau von 900 Stellen bis Ende dieses Jahres und die Straffung des Produktportfolios an.

    Anta wiederum setzt seine Expansion fort. Im vergangenen April hatte der Konzern den deutschen Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin übernommen, nachdem der vorherige Eigentümer Topgolf Callaway aus Kalifornien sich entschieden hatte, die Marke weiterzuverkaufen.

    Konkret sieht der jetzige Deal zwischen Anta und Artémis vor, dass die Chinesen für den 29-prozentigen Anteil rund 43 Millionen Puma-Aktien zu je 35 Euro erwerben. Damit liegt der Preis fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Die Transaktion soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

    "Damit werden wir die Globalisierung von Anta Sports weiter beschleunigen und das nächste Wachstumskapitel in den globalen Sportmärkten - einschließlich China - schreiben", sagte Anta-Geschäftsführer Ding Shizhong laut Mitteilung. /jon/zb/mne/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 54,71 auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +26,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -31,77 %/+70,58 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von adidas: Ob Short-Seller den Abverkauf treiben und ein Fall bis ~100 € droht, oder ob operative Faktoren (Margen, China, USA), Fundamentaldaten und Bewertung (KGV 2026 ≈14 vs Nike ≈28) sowie Großereignisse (WM 2026) eine Erholung auslösen. Nutzer melden starke Verluste, diskutieren Nachkauf vs Verkauf; Übernahmegerüchte gelten als zusätzlicher Kursfaktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
