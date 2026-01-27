Besonders beachtet!
DroneShield Aktie sackt ab - 27.01.2026
Am 27.01.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -7,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.
DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.
DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.01.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,51 % verliert die DroneShield Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,3400€, mit einem Minus von -7,51 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -9,98 % zu verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -12,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +26,46 %.
DroneShield Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,13 %
|1 Monat
|+33,37 %
|3 Monate
|-9,98 %
|1 Jahr
|+491,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie nach den Quartalsergebnissen. Trotz eines Umsatzsprungs wird der Rückgang auf die gesunkene Sales-Pipeline zurückgeführt. Die Shortquote ist hoch, was die Situation für Leerverkäufer angespannt macht. Anleger erwarten Kursziele zwischen 1,60 € und 2,27 €, wobei einige auf einen möglichen Short Squeeze hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.
Zur DroneShield Diskussion
Informationen zur DroneShield Aktie
Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.
Rohstoffe und geopolitische Macht: Welche Unternehmen werden auf dieser Welle reiten?
Von Verteidigungshaushalten bis zu kritischen Mineralien: Eine neue Ära strategischer Knappheit formt die Märkte neu – und ordnet Unternehmensschicksale neu Der Wettstreit um geopolitischen Einfluss wird zunehmend nicht nur mit […] The post …
Trump 3.0 und Gold bei 5.000 USD! Kritische Metalle weiter im Raketen-Modus mit Almonty, Rheinmetall, DroneShield und CSG
Der US-Präsident Donald Trump präsentiert sich in Davos auf internationaler Bühne und erntet Kopfschütteln. Mit der eingängigen Staats-Parole „America First“ macht der mächtigste Mann der Welt keinen Hehl daraus, welche Prioritäten aus US-Sicht …
DroneShield Aktie jetzt kaufen?
Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.