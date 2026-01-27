DroneShield Aktie sackt ab - 27.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,51 % verliert die DroneShield Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,3400€, mit einem Minus von -7,51 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -9,98 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -12,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +26,46 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,13 % 1 Monat +33,37 % 3 Monate -9,98 % 1 Jahr +491,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie nach den Quartalsergebnissen. Trotz eines Umsatzsprungs wird der Rückgang auf die gesunkene Sales-Pipeline zurückgeführt. Die Shortquote ist hoch, was die Situation für Leerverkäufer angespannt macht. Anleger erwarten Kursziele zwischen 1,60 € und 2,27 €, wobei einige auf einen möglichen Short Squeeze hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

Von Verteidigungshaushalten bis zu kritischen Mineralien: Eine neue Ära strategischer Knappheit formt die Märkte neu – und ordnet Unternehmensschicksale neu Der Wettstreit um geopolitischen Einfluss wird zunehmend nicht nur mit […] The post …

Der US-Präsident Donald Trump präsentiert sich in Davos auf internationaler Bühne und erntet Kopfschütteln. Mit der eingängigen Staats-Parole „America First“ macht der mächtigste Mann der Welt keinen Hehl daraus, welche Prioritäten aus US-Sicht …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.