    Dax startet knapp im Plus - Handelsvolumen geht zurück

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.960 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

    "Der Dax ist gestern den dritten Tag in Serie angestiegen: Allerdings ist das Handelsvolumen von Erholungstag zu Erholungstag niedriger geworden", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Gestern wurden so wenige Aktien der 40 Dax-Unternehmen gehandelt wie noch nie in diesem Jahr. Das zeigt, wie schnell das Kaufinteresse bei steigenden Kursen zurückgeht."

    "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden. Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

    "Chinas Wirtschaft kommt weiterhin nicht vom Fleck. Die Gewinne der Industrieunternehmen sind 2025 das 4. Jahr in Serie zurückgegangen. Damit haben die Industrieunternehmen 2025 15 Prozent weniger verdient als im bisherigen Rekordjahr 2021", sagte Altmann.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8432 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 5.081 US-Dollar gezahlt (+1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,73 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,28 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
