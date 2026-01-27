    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den am 26. Februar anstehenden Jahreszahlen ende ein schwieriges Jahr für den Aktienkurs des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Vorschau. Die Sorgen wegen des Themas Künstliche Intelligenz (KI) dürften sich indes weder in den Resultaten noch im Ausblick niederschlagen. Goy rechnet mit einem sehr robusten Erlöswachstum, weiter steigenden Margen sowie zusätzlichen Kapitalmaßnahmen und Aktienrückkäufen. Das Kurspotenzial zum neuen Ziel betrage immer noch 30 Prozent. Der Experte bevorzugt indes die Konkurrenten Euronext und Deutsche Börse./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 101EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Benjamin Goy
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 114
    Kursziel alt: 119
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



