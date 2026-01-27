    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach acht Jahren

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Britischer Premier reist wieder nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer besucht China vom 28. bis 31. Januar.
    • Gespräche mit Xi Jinping und Li Qiang geplant.
    • Fokus auf Wirtschaftsbeziehungen und Handelskooperation.
    Nach acht Jahren - Britischer Premier reist wieder nach China
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Nach acht Jahren reist wieder ein britischer Premierminister nach China. Keir Starmer werde vom 28. bis 31. Januar in der Volksrepublik etwa mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Ministerpräsident Li Qiang sprechen, teilte das Außenamt in Peking mit. Anschließend reise er nach Shanghai. Nach seinem China-Aufenthalt will Starmer am 31. Januar außerdem Japans Regierungschefin Sanae Takaichi besuchen, wie aus einer Mitteilung des japanischen Außenministeriums hervorging.

    Persönlich hatten sich Starmer und Xi am Rande des G20-Gipfels 2024 in Brasilien getroffen. Dem anstehenden China-Besuch des Briten ging eine aufsehenerregende Entscheidung der britischen Regierung voraus, die den Weg für den Bau einer neuen chinesischen Botschaft in London frei machte. Der Komplex der auch als "Mega-Botschaft" bezeichneten diplomatischen Vertretung Chinas ist wegen seiner Lage zentral in der Nähe vom Tower of London und neben dem Finanzviertel umstritten.

    Fokus auch auf Wirtschaftsbeziehung

    Das OK Londons könnte die Gespräche mit Peking erleichtern. Der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Starmer, es wäre nicht sinnvoll "den Kopf in den Sand zu stecken und China zu ignorieren", immerhin sei China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und es gebe viele Geschäftsmöglichkeiten.

    Aus der Downing Street heißt es der Nachrichtenagentur PA zufolge, die britische Regierung verfolge in ihren Beziehungen zu China einen "nüchternen, erwachsenen Ansatz", der einen "stetigen, konsistenten Kurs" mit Peking festlegen werde.

    Starmer dürfte mit einer großen Wirtschaftsdelegation anreisen. Laut Chinas Handelsministerium ist die Unterzeichnung mehrerer Dokumente zur Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen geplant. Zuletzt reiste die damalige britische Premierministerin Theresa May 2018 in die chinesische Hauptstadt und tütete Handelsdeals im Wert von insgesamt neun Milliarden Pfund (derzeit etwa 10,37 Milliarden Euro) ein./jon/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nach acht Jahren Britischer Premier reist wieder nach China Nach acht Jahren reist wieder ein britischer Premierminister nach China. Keir Starmer werde vom 28. bis 31. Januar in der Volksrepublik etwa mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Ministerpräsident Li Qiang sprechen, teilte das Außenamt in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     