    OHB Aktie - Kurs legt am 27.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher um +10,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

    OHB Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.01.2026

    Die OHB Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +10,04 % auf 252,00 zulegen. Das sind +23,00  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +33,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +33,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 252,00, mit einem Plus von +10,04 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die OHB Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +119,49 %.

    Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um +70,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +119,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +130,22 %.

    OHB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +70,39 %
    1 Monat +119,49 %
    3 Monate +119,49 %
    1 Jahr +432,92 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der OHB Aktie im Vergleich zu Rheinmetall, wobei einige Anleger ein höheres Wachstumspotenzial für OHB sehen. Es gibt Bedenken, dass die aktuelle Marktbewertung überzogen ist, während technische Analysen ein jüngstes Allzeithoch zeigen. Zudem wird die politische Dimension des angestrebten Auftrags für die Bundeswehr thematisiert, was die Marktposition von OHB beeinflussen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

    OHB SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: OHB SE - from NuWays AG 27.01.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

    OHB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    +20,52 %
    +90,13 %
    +144,92 %
    +144,92 %
    +494,65 %
    +762,69 %
    +595,55 %
    +1.401,22 %
    +2.748,30 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612



