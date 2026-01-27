WARBURG RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des vierten Quartals hätten einen starken Auftragseingang des Anlagenbauers gezeigt, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 61,70EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
